Giovedì 26 novembre si svolge la 5° giornata di Europa League. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv della competizione, che ha l’Italia come protagonista grazie al Milan e alla Juventus.

Europa League 5° giornata, la programmazione tv del match del Milan

La 5° giornata di Europa League, per il nostro paese, prende il via alle 18:45 circa, quando scende il campo il Milan. I rossoneri, allenati da Ruben Amorim, per il momento hanno deluso. La compagine, infatti, è attualmente fuori dalla zone alte della classifica e dunque rischierebbe di non centrare la qualificazione, avendo ottenuto una vittoria e ben tre sconfitte.

Oggi i rossoneri scendono in campo nella difficile trasferta in Grecia contro l’Olympiacos, che fino a ora ha avuto un andamento nel torneo molto positivo, essendo imbattuto con tre vittorie e un pareggio. Il faccia a faccia, che si svolge presso lo Stadio Geōrgios Karaiskakīs, è proposto in diretta solamente su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 ed è raccontato da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. È possibile vedere in chiaro la partita su TV8, che tuttavia la propone solamente in differita dalle 21:00.

Europa League 5° giornata, la programmazione tv dell’incontro della Juventus

La 5° giornata di Europa League continua, alle 21:00, con la sfida che ha come protagonista la Juventus. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, occupano attualmente le zone alte della classifica. Ancora imbattuti nel torneo, fino a ora hanno accumulato 10 punti con tre vittorie e un pareggio.

In occasione della 5° giornata di Europa League, la Juventus è di scena presso l’Allianz Stadium contro l’Omonia, ovvero la seconda squadra più titolata del calcio cipriota, che nella competizione è reduce da due sconfitte di fila.

La partita che oppone la Juventus all’Omonia è proposta, in diretta e in esclusiva, su Sky. In particolare è inserita nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. A raccontare l’appuntamento ci sono Maurizio Compagnoni con Giancarlo Marocchi.

L’Atalanta in Conference League

Sempre il 26 novembre si disputa anche la 4° giornata di Conference League. L’unica compagine italiana presente nella competizione è l’Atalanta di Maurizio Sarri, al momento 16esima in classifica con 4 punti, ottenuti con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Dea scende in campo, fuori casa, contro il Borac Banja Luka, team bosniaco che ha collezionato due sconfitte e una vittoria. Borac Banja Luka-Atalanta è trasmessa in diretta dalle 21:00 su Sky Sport Max e Sky Sport 254. A raccontare il match ci sono Davide Polizzi e Ferdinando Orsi.