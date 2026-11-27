Venerdì 27 novembre, su Giallo, è possibile seguire la puntata dal titolo La terza tomba di Jacobs Un veterinario per agente. L’appuntamento è trasmesso dalle ore 21:10 circa.

Jacobs Un veterinario per agente La terza tomba, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione di Jacobs Un veterinario per agente è la Triple Pictures GmbH. Quello proposto oggi su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, è il terzo del ciclo di inediti che si concluderà, salvo improvvise modifiche di programmazione, fra sette giorni, venerdì 4 dicembre. Le riprese si sono svolte, come di consueto, in Germania, nei territori dello Schleswig-Holstein che si affacciano sul Mar Baltico.

Al centro della trama torna Hauke Jacobs interpretato da Hinnerk Schönemann, ex poliziotto che ha scelto di cambiare vita e aprire una clinica veterinaria. Nonostante tale decisione, tuttavia, il personaggio principale si ritrova comunque al centro delle inchieste che coinvolgono il paese.

Jacobs Un veterinario per agente La terza tomba, la trama

Nel corso della puntata intitolata La terza tomba Mehmet Osker, da poco assunto nel cimitero di Schwanitz, scopre il corpo senza vita di un uomo. La vittima è Olaf Dannenberg, meccanico nonché grande amico di Dirk Eilers, il responsabile del cimitero.

Il protagonista, chiamato sul luogo del ritrovamento, analizza la bara nella quale ha perso la vita l’uomo e, dalle prime analisi, emerge che la vittima è stata sepolta quando era ancora in vita. Ipotesi che, successivamente, è confermata dal medico legale.

Spoiler finale

Durante la serata odierna in compagnia con Jacobs Un veterinario per agente, gli sforzi dei protagonisti si concentrano su un elemento che ha attirato sin da subito l’attenzione. Sopra la bara nella quale è morto Olaf Dannenberg, infatti, è incisa la scritta “assassino”. Ciò convince Jacobs che si possa trattare di un omicidio avvenuto per vendicare qualche fatto compiuto anni prima. La vicenda coinvolge anche Eilers, che nasconde un segreto del passato e che teme di poter essere la prossima vittima del killer.

Jacobs Un veterinario per agente La terza tomba, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Jacobs Un veterinario per agente, visibile il 27 novembre su Giallo e in streaming e on demand su Discovery+.