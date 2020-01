La ragazza della scogliera Rai Premium

Rai Premium trasmette il film tv La ragazza della scogliera. L’appuntamento è alle 21:15 sul canale 25 del digitale terrestre. Si tratta di una pellicola di produzione tedesca per la televisione risalente al 2015. In Germania il film tv è andato in onda per la prima volta il 9 febbraio del 2015 sulla ZDF.

La pellicola ha atmosfere drammatiche con ingredienti polizieschi. La durata è di 180 minuti nella scansione tedesca, il titolo originale è Tod eines Mädchens.

La ragazza della scogliera – dove è girato, regia, cast, attori, location

Le riprese del film tv si sono svolte in Germania in particolare nella regione del Schleswig-Holstein, il più settentrionale degli stati federali. In questo luogo è stata ricreata la città immaginaria di Nordholm.

La regia è di Thomas Berger e gli attori sono Heino Ferch (Richard Brock – il prezzo della resa e Chiamatemi Helen), Barbara Auer, Anja Kling, Hinnerk Schönemann (Marie Brand), Jörg Schüttauf, Rainer Bock, Johann von Bülow e Gustav-Peter Wöhler.

La ragazza della scogliera – trama

La trama è ambientata nella città immaginaria di Nordholm affacciata sul Mar Baltico. Sulla spiaggia viene ritrovato il corpo senza vita di Jenny, una quattordicenne del posto. Le persone che hanno fatto la macabra scoperta chiamano immediatamente il commissario Hella Christensen che vive nei pressi della cittadina. La poliziotta, che stava già conducendo indagini su un altro caso, riconosce nella ragazzina la giovane figlia dei suoi vicini di casa.

Naturalmente ne rimane sconvolta e si impegna con ancora più ardore nelle indagini per cercare di appurare la verità. Poiché si rende subito conto che è difficile portare alla luce il colpevole o la colpevole, la Christensen chiede l’aiuto del nuovo capo della polizia Simon Kessler (Heino Ferch). Costui inizia a formarsi un’idea propria di come potrebbero essere andati i fatti che hanno portato alla morte della ragazza.

Il primo sospettato è il padre della vittima. I due investigatori molto presto scoprono che diversi uomini della cittadina tra cui il padre di Jenny e lo stesso figlio di Christensen, avevano una chat online con la ragazza.

Parallelamente alla scomparsa di Jenny, l’investigatore arrivato da fuori cerca di capire quali siano i rapporti che hanno unito la ragazzina con gli altri abitanti di Nordholm.

Il finale del tv-movie

La Christensen si trova in una situazione estremamente imbarazzante perché tra i sospettati c’è anche il figlio che certamente conosceva la ragazzina trovata morta. Ma l’assassino sta nascondendo molto bene il proprio crimine e si trova nella cerchia di conoscenti non solo della giovane morta ma anche di molti abitanti della zona.

Sono molto evidenti in questo film TV i riferimenti alla serie televisiva Broadchurch dove si sono verificati altri omicidi di questo tipo.

All’inizio di gennaio 2019 la televisione tedesca ZDF ha trasmesso la continuazione del film TV Morte sulla scogliera realizzando una miniserie in due puntate i cui protagonisti sono sempre stati Heino Ferch e Barbara Auer nei ruoli principali.