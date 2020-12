Velvet Collection 2 su Rai Premium – episodi, trama, cast, dove è girato

Rai Premium propone gli episodi della seria spagnola Velvet Collection 2.

La soap opera è arrivata al secondo sequel dello spin-off che ha esordito in Italia lo scorso anno sulla principale rete di viale Mazzini.

Velvet Collection 2 – dove è girata

La riprese si sono svolte a Barcellona e racconta le dinamiche che girano intorno all’universo dell’alta moda in uno dei grandi magazzini della città.

Gli appuntamenti complessivi sono cinque per un totale di 10 episodi.

La serie è ambientata ancora negli anni ’60, e in questa seconda stagione in particolare verranno ricordati molti degli eventi principali accaduti in quell’epoca. Uno dei più importanti a livello internazionale è l’incoronazione di Farah Diba imperatrice dell’Iran.

L’evento si intreccia con la storia della soap opera spagnola. Fin dalla prima puntata il grande atelier di Barcellona viene incaricato di ideare e realizzare l’abito che indosserà la futura imperatrice.

Un compito di grandissimo prestigio che potrà lanciare il grande magazzino Velvet nell’universo della prestigiosa moda internazionale. Ma potrebbe anche rappresentare una sorta di boomerang se l’abito proposto non sarà di gradimento della futura sovrana di Persia.

Insomma la politica si intreccia alle vicende rosa.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata della prima stagione andata in onda nel 2018, Mateo (Javier Rey) era partito per Londra da solo. Aveva deciso di allontanarsi dal grande magazzino perché tentava di dimenticare Clara (Marta Hazas).

La donna intanto era sempre più incerta tra il sentimento che nutriva per il marito e la passione improvvisa scoppiata per Sergio (Fernando Guallar).

Tutti questi protagonisti sono riconfermati per la seconda stagione. Ci sono nuove dinamiche, sia sentimentali che sociali. L’esordio della seconda stagione si collega perfettamente alla fine dell’ultima puntata della prima.

Velvet Collection 2 – il cast

Oltre alla conferma degli attori presenti nella prima stagione di Velvet Collection, ci sono delle new entry.

La prima, forse la più significativa, è rappresentata dall’ingresso nella storia di Andres Velencoso. Il personaggio è conosciuto nel mondo del gossip per essere stato il fidanzato di Kylie Minogue. E’ lui a ricoprire il ruolo dell’ambasciatore iraniano Omar Ahmadi. É incaricato di recarsi a Parigi per definire tutti i particolari per la preparazione del prezioso abito di Farah Diba.

Rivedremo anche Megan Montaner nel ruolo di Elena, Adrian Lastra (Pedro), Asier Etxeandía (Raul), Llorenç González (Jonas), Ignacio Montes (Manuelito). E ancora Diego Martín (Enrique), Marta Torné (Paloma), Andrea Duro (Marie), Paula Usero (Inès) e Lucía Díez (Lourdes). Inoltre c’è anche Marian Álvarez (Diana) che avevamo visto nell’ultima puntata della prima stagione.

Velvet Collection – ascolti

Le puntate della prima stagione andata in onda tra luglio e agosto del 2018 avevano conquistato un buon riscontro di pubblico. Si erano attestati tra il 10 e l’11 % di share.

Un risultato positivo se si pensa che in contro programmazione Canale 5 proponeva un’altra soap opera spagnola. In particolare Le verità nascoste che si sono sempre classificate in seconda posizione rispetto a Velvet Collection.

Velvet Collection 2 episodi

Episodio 1 – Una richiesta particolare

Il console iraniano Omar Ahmadì, uomo misterioso e dalle oscure intenzioni, convoca Clara e i suoi collaboratori. Domanda di organizzare una sfilata a porte chiuse per un’alta personalità del suo paese. Intenzionata a commissionare alla galleria l’abito che dovrà indossare per una importantissima cerimonia.

Episodio 2 – Affari sporchi

Mateo rientra da Londra per capire se la relazione con Clara sia davvero finita e firmare, quindi, le carte per l’annullamento del matrimonio. Raul, ricoverato in ospedale ormai da un mese e mezzo, non dà segni di miglioramento. Il medico propone di sottoporlo a un intervento.

Episodio 3 – Vedere la luce

Dopo aver scoperto che Mateo ha sottratto dei documenti dal consolato, Omar annulla la commessa per la realizzazione dell’abito di Farah Diba. Enrique riceve la visita inaspettata di sua sorella Cristina, tornata per esigere la sua parte di eredità.

Episodio 4 – Un angelo al mio fianco

Al cimitero, dove si è recato per portare dei fiori a Rita, Pedro fa uno sconcertante incontro. Dopo un iniziale disorientamento accetta l’aiuto venuto da lontano e si fa accompagnare all’ufficio delle poste dove lavora Diana.

Episodio 5 – Quando meno te lo aspetti

La serata di Clara presso il consolato ha un risvolto imprevisto quando Omar le chiede di accompagnarlo a Teheran. Deciso a proseguire le sue indagini, Mateo li segue in Medioriente scortato dal suo assistente Julian.