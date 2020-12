La puntata di Melaverde di domenica 13 dicembre, spazia tra la pasticceria e l’agricoltura. I due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono ancora in giro per l’Italia per trovare e mostrare al pubblico le eccellenze agricole e agro alimentari del nostro paese.

Melaverde 13 dicembre l’arte della pasticceria

regione Veneto. Qui racconta la storia di una famiglia italiana legata da quattro generazioni ad uno dei dolci più tradizionali delle nostre feste: il panettone artigianale. Questa domenica Melaverde conduce il pubblico nellaQui racconta la storia di una famiglia italiana legata da quattro generazioni ad uno dei dolci più tradizionali delle nostre feste:

Il protagonista della storia Dario eredita da suo nonno e suo padre l’arte della pasticceria e una ricetta unica, custodita gelosamente nel ricettario di famiglia. Con la stessa passione Dario mette le basi dell’azienda di oggi, migliora la storica ricetta ed insegna a suo figlio Edoardo, ogni segreto. Sicuro che anche lui presto darà il suo prezioso contributo. Il telespettatore si addentra in tale vicenda conoscendo la storia di questa famiglia. Poi Melaverde raggiunge la produzione dove tra tecnologia e tradizione viene lavorato il prezioso lievito madre in impasti tradizionali e grazie ad un processo lento che dura 72 ore. Nella puntata odierna, inoltre, si scoprono poi tutte le tipologie di panettone dando consigli utili per stupire gli ospiti con abbinamenti e ricette dolci e salate.

La Permacultura e l’agricoltura bio simbiotica

Una cultura non può sopravvivere a lungo senza una base agricola sostenibile e un’etica dell’uso della terra. Una frase che potrebbe essere stata scritta oggi. In realtà fu scritta negli anni ’70 del secolo scorso da due agronomi e naturalisti australiani