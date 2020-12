Stasera in tv 13 dicembre 2020. Una domenica pre-natalizia all’insegna di film e dei soliti talk show della domenica. Tornano Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti. Ecco nei dettagli la programmazione per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 13 dicembre 2020 programmi in onda

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Un’altra domenica sera tra informazione, cultura e intrattenimento con Fabio Fazio, che anche oggi dedica molto spazio all’emergenza coronavirus. In studio con lui, Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e, nell’ultima parte, gli ospiti del Tavolo tra cui Gigi Marzullo, Nino Frassica e il Mago Forest.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Penultima puntata del 2020 per il popolare talk show di prima serata condotto da Barbara d’Urso. Anche oggi spazio alle previsioni sul primo Natale degli italiani ai tempi del Covid e ai personaggi che hanno fatto discutere nel corso della settimana. Non mancheranno le cinque agguerrite Sfere.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Gli avvenimenti più caldi del momento tornano anche questa settimana ad animare il programma di Massimo Giletti che li commenta con la collaborazione degli ospiti. Domenica 20 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del 2020.

I film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2019, di Michela Andreozzi, Brave ragazze, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi. Gaeta, 1981. Anna (Ambra Angiolini), Maria (Serena Rossi), Francesca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico) sono quattro amiche disoccupate che, stanche di una vita deprimente, decidono di rapinare una banca travestite da uomini. Del caso si occupa l’ispettore Morandi (Luca Argentero).

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Fatih Akim, Oltre la notte, con Diane Kruger. In una comunità turco-tedesca ad Amburgo scoppia una bomba. La polizia arresta una giovane coppia neonazista; Katja, che ha perso il marito e il figlio, medita vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1999, di D. Dugan, Big Daddy – Un papà speciale, con Adam Sandler. Sonny Koufax è un tipo a cui non piacciono le responsabilità. Ma quando è costretto ad accudire il piccolo Julian di cinque anni decide di dare una svolta alla sua vita.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta, con Sergio Castellitto, Marco Giallini. Ricco e misterioso, Leone (Sergio Castellitto) è soprattutto un uomo solo. Per la notte di Natale decide di ingaggiare una compagnia teatrale capitanata dal capocomico Fortunato: gli attori dovranno interpretare la famiglia ideale che Leone non ha mai avuto. Ma finzione e realtà si fondono.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2005, di Christopher Nolan, Batman Begins, con Christian Bale, Michael Caine. Ancora ragazzo, Bruce Wayne assiste all’omicidio dei genitori. Il trauma fa nascere in lui l’ossessione per la vendetta. Dopo aver girato il mondo alla ricerca di sé stesso, Bruce (Christian Bale) ritorna a Gotham City, governata dal crimine, e decide di diventare l’eroe mascherato Batman.

Film Tv8, Nove, 20 Mediaset, Iris, Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2018, I delitti del Barlume – Un due tre stella!, con Stefano Fresi. A Pineta accade un evento sconcertante: la scomparsa di Viviani. Che fine ha fatto? A fornire indirettamente la risposta sarà un personaggio pittoresco, Beppe Battaglia.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2004, di Joe Roth, Fuga dal Natale, con Tim Allen, Jamie Lee Curtis. Visto che la figlia è in vacanza, i coniugi Luther e Nora pensano che non valga la pena spendere per gli addobbi natalizi. Preferiscono organizzare una vacanza ai Tropici, ma…

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Harold Becker, Codice Mercury, con Bruce Willis. Un bambino affetto da autismo decifra per caso un codice militare segreto. Da quel momento la sua vita è in grave pericolo, ma in suo aiuto arriva un agente dell’Fbi.

Su Iris, alle 21.20, il film storico del 1956, di Cecil B. DeMille, I dieci comandamenti, con Charlton Heston. Antico Egitto. Il trovatello Mosè, cresciuto alla corte del Faraone, scopre di essere ebreo e di essere stato scelto da Dio per condurre i figli d’Israele alla Terra Promessa.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1973, di Lina Wertmuller, Film d’amore e d’anarchia, con Mariangela Melato. 1932: l’anarchico Tunin va a Roma per uccidere Mussolini. Lo ospita Salomè, una prostituta che lavora in una casa di tolleranza. Ma la mattina dell’attentato, Tunin viene arrestato.

Stasera in tv 13 dicembre 2020 Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Paul Feig, Last Christmas, con Henry Golding, Emilia Clarke. Dopo tante scelte sbagliate, Kate accetta un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino, Qui conosce Tom e, grazie a lui, dà una svolta alla propria vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson. Los Angeles, Stati Uniti. Due rapinatori, due killer, un pugile e la donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1971, di Steven Spielberg, Duel, con Dennis Wever, Jacqueline Scott. David, commesso viaggiatore, sorpassa con la sua auto un’enorme autocisterna. Sarà l’inizio di un incubo: il misterioso camionista è intenzionato a dargli la caccia e ucciderlo.