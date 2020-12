Caterina la Grande in onda su Tv8 – trama, cast, finale

Caterina la Grande va in onda su Tv8 con Helen Mirren. L’appuntamento è in prima serata alle 21:15 sul canale fruibile al numero 8 del digitale terrestre.

Caterina la Grande serie tv – la trama

Caterina la Grande è stata la monarca più longeva della Russia. E’ proprio lei la protagonista dell’omonima serie in quattro parti targata HBO e Sky.

La trama indaga sulla Corte dell’imperatrice che si è comportata in una maniera molto tumultuosa dal punto di vista politico e sessuale. In particolare ci si concentra sugli ultimi anni del suo lunghissimo regno e si punta l’attenzione sulla sua relazione con Grigorij Potemkin.



Con lui tra scandali, intrighi e grandi conflitti, Caterina La Grande visse una esistenza caratterizzata da pulsioni ossessive sia in campo sentimentale che politico.

Un potere supremo esercitato per quasi tutta la metà del XVIII secolo. Forte, indipendente dotata di una intelligenza fuori del comune, e senza pregiudizi in politica e in campo sessuale, è ancora un esempio di modernità. E lo fu soprattutto ai suoi tempi.

La fiction si concentra anche sulla sfera affettiva familiare di Caterina, sul figlio Paul interpretato da Joseph Quinn.

Si racconta una semplice storia umana di amore e gelosia, dolore e piacere e tutto quello che i sentimenti umani comportano. Dopo la morte di Caterina l’eredità fu lasciata nelle mani del figlio Paul che la odiava. Questo ha comportato che le calunnie sulla sovrana sopravvivessero nel suo regno tanto da ritrovarle persino oggi. E ancora su Caterina aleggiano degli episodi che non avrebbero dovuto esistere perché è stata una delle più grandi sovrane della storia Europea.

La serie è stata scritta da Michael Williams ed è diretta da Philip Martin che ha già firmato la regia di The Crown ed è vincitore di molti Emmy Awards. Splendidi gli abiti di scena che sono firmati da Maia Meschede.

Qualche curiosità su Caterina la Grande.

Oltre ad essere una delle donne più potenti della storia, Caterina la Grande era di nascita tedesca e non russa. Ereditò il trono dal marito Pietro III assumendosi un’enorme responsabilità ed anche un rischio personale.

Caterina era una donna straordinaria, capace di costruire imperi e governare con successo. La sua fu anche una politica espansionistica e così allargò i confini della Russia nel XVIII secolo che è il periodo in cui si concentrano le puntate della serie.

Tema principale della fiction è soprattutto, oltre la politica, l’amore. Ci si sofferma sul sentimento tra Caterina e Potemkin e si vedrà come questo rapporto fu anche approvato dalla corte perché era finalizzato esclusivamente all’interesse della madre Russia.

Nessuno meglio di Ellen Mirren poteva interpretare un ruolo così importante. L’attrice inglese già premio Oscar per The Queen, questa volta indossa la corona della imperatrice della Russia in grado di dare un indirizzo decisivo al corso della storia futura.

Dove è girata la serie

Viene ricostruita l’ambientazione della Russia dell’epoca e riproposto lo sfarzo degli zar. Molte scene della serie sono state girate anche sui campi di battaglia e i telespettatori avranno modo di vedere interni ed esterni della Russia e delle zone limitrofe, ancora mai passati sul piccolo schermo

La serie è stata girata principalmente in Russia. Ma parte dei momenti dei quattro episodi di un’ora ciascuna, è stata invece realizzata in alcuni palazzi e luoghi storici che si trovano in Lituania e in Lettonia.

La caratteristica è che molti di questi posti non sono mai stati aperti al pubblico prima delle riprese. Per quanto riguarda il cast oltre ad Helen Mirren hanno partecipato Jason Clarke, Gina Mckee che interpreta la contessa Bruce e Rory Kinnear che interpreta il ministro Panin.