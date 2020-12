Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, alle 21:20 su Rai3 andrà in onda in diretta l’ultima puntata di #cartabianca. Il programma di Bianca Berlinguer chiude l’anno con una scaletta ricca di ospiti. Tra loro: Franco Locatelli, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Marco Travaglio, Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Simonetta Agnello Hornby, Claudio Amendola, Enrico Lucci.

#cartabianca, puntata 22 dicembre 2020, ospiti e argomenti

Inizia il programma. Il primo ospite è Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Locatelli parla della variante inglese del Covid, che ha una maggiore velocità di diffusione, ma che al contempo non sembra avere effetti più gravi. Locatelli spiega inoltre che questa nuova variante del virus non intacca l’efficacia del vaccino.

“Il Natale viene vissuto da tutti in maniera particolare, penso che le decisioni prese siano opportune. Ci vuole senso di responsabilità in una partita che riguarda tutti” – afferma Locatelli.

“Il vaccino sarà una progressiva protezione, ma potremo vedere i risultati quando ci saranno dai 10 ai 15 milioni di persone che sono state sottoposte a vaccinazione. Il vaccino diventa ‘compiuto’ a 7 giorni dalla seconda somministrazione, dunque dovremo continuare a proteggerci con le misure di prevenzione” – aggiunge poi.

Si passa a parlare degli Italiani bloccati in Gran Bretagna in seguito alla diffusione della variante del virus ed al blocco aereo. Interviene Marco Travaglio in collegamento: “Superato lo choc e l’emergenza, la Farnesina e le ambasciate a mio parere garantiranno voli aerei dedicati. E’ inaccettabile che queste persone siano lasciate in aeroporto o a vagare da soli in giro per Londra”.

Travaglio attribuisce i ritardi nel Dpcm di Natale al partito di Italia viva che non si sarebbe presentato “per fare il broncio”.

“Le decisioni così dure che hanno messo in allarme il paese era scontato si affievolissero. Io sto a casa con Francesca a Roma, non mi riguarda – commenta in collegamento l’attore Claudio Amendola – La politica intera sta dando il peggio di sé stessa, se al peggio c’è un limite. Credo che la task force sarebbe una bella soluzione, perchè se questi fondi devono essere gestiti da chi ha gestito l’economia italiana negli ultimi 8-9 anni forse non è male affidarsi a qualcun altro. Forse un governo tecnico, puramente tecnico, e scevro da condizionamenti potrebbe essere una soluzione”.