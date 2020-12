Martedì 22 dicembre, alle 22:50 su Rai 2, va in onda Ci vediamo al cavallo.

Enrico Bertolino ha deciso di riunire in uno speciale tutti i protagonisti di Convenscion. E’ il programma da lui condotto dal 1999 al 2002, insieme a Natasha Stefanenko. E che ha reso celebri molti comici. Sul palco infatti si alternavano svariati personaggi come Francesca Reggiani, Neri Marcorè, Ubaldo Pantani, Ale e Franz e tanti altri.

Per l’occasione Bertolino ha deciso di incatenarsi al noto quadrupede in bronzo di Viale Mazzini, realizzato da Francesco Messina. E solo durante la puntata scopriremo il motivo del suo gesto.

A Ci vediamo al cavallo i telespettatori possono rivedere gli sketch più celebri della trasmissione. Da Sergio Friscia che imita il Commissario Montalbano, a Max Tortora che interpreta Alberto Sordi e Luciano Rispoli. Ma oltre alla messa in onda di filmati nostalgici, i comici di allora si cimentano anche in nuovi monologhi. Inoltre il cast di Convenscion si arricchisce anche di due new entry: Barbara Foria e Arianna Porcelli Safonov.

Ci vediamo al cavallo 22 dicembre, diretta, Rai 2

La diretta del 22 dicembre di Ci vediamo a cavallo inizia con Enrico Bertolino, che dormendo nel suo letto, sogna tutti i protagonisti di Convenscion. L’indomani raggiunge la sede Rai di Viale Mazzini per incatenarsi al cavallo. L’intento di spronare la Rete ha reinserire nei palinsesti programmi in cui vige la comicità sana, in cui si rideva di gusto.

Successivamente si collega con il Commissario Montalbano, interpretato da Sergio Friscia, per trovare qualcuno che lo sostenga nel progetto. A lui Bertolino invia un filmato che il Commissario deve trasmettere. Si tratta di un mix di vari sketch di Convenscion.

Si inizia da Max Tortora che imita l’indimenticabile Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Seguono poi Ale e Franz. Una voce fuori campo suggerisce ad Alessandro Besentini come deve comportarsi per superare il colloquio di lavoro con Francesco Villa.

Invece in un altro Rvm Enrico Bertolino e Max Tortora interpretano due chirurghi. Nel primo sketch devono salvare la vita ad un paziente ma quest’ultimo viene distratto da una donna affascinante.

Viene mandata in onda anche Rosalia Porcaro che interpretava il personaggio di Veronica l’operaia, che difendeva i diritti dei lavoratori, in particolare delle donne.

Ci vediamo al cavallo Tortora, Foria, Reggiani

Al rientro dalla pubblicità si susseguono altri sketch. Max Tortora imita stavolta Franco Califano che sta per staccare un assegno ad una donna con la quale ha trascorso una notte di passione. Dopodiché si vanta delle donne che avrebbe conquistato, tra le quali Amanda Lear.

Barbara Foria invece interpreta un’immunologa che è diventata famosa grazie al Covid. Con lo scoppio della pandemia infatti è spesso presente in televisione per partecipare a varie trasmissioni. Prima del virus lavorava come chirurgo estetico, specializzato nelle labbra. La Foria spiega a Montalbano di conservare nel proprio pc i filmati di Convenscion. E li invia al Commissario.

Tra questi lo stesso Friscia ne Le avventure di Montalbano in cui lavora con alcuni personaggi della serie tv La Squadra per seguire un caso. Appaiono infatti Pietro Guerra (Massimo Bonetti) e Antonio Ramaglia (Mario Porfito).

Invece Francesca Reggiani imitava Donatella Versace mentre si allena nella sua abitazione. E illustra ai telespettatori come sarà la sua prossima collezione di moda. Ha deciso di utilizzare altri materiali per i suoi abiti, come le parti intime degli orsetti.

Interviene in collegamento a Ci vediamo a cavallo, Natasha Stefanenko che lamenta di non essere stata contattata per la reunion. All’epoca di Convenscion insegnava alle vallette tv a diventare mogli di calciatori. Il corso si svolgeva al Vallet Park.

La Stefanenko lancia il video Arianna Porcelli Safonov che è la Presidente dell’associazione femminista “Fronte liberazione di esseri superiori e dunque donne”. Auspica che tutte le parole maschili vengano declinate al femminile.

Dopodiché rivediamo la parodia di Zorro. Tullio Solenghi interpretava “Zovvo”, un giustiziere mascherata omosessuale. Gli altri protagonisti erano tra gli altri Sergio Friscia ed Eva Henger. Lo Stesso Tullio Solenghi imitava anche il giornalista Giampiero Mughini.