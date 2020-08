Novità per Vittoria Puccini: l’attrice sarà protagonista della serie tv La fuggitiva. Questa volta la fiction è targata Rai 1 e certamente sarà per l’attrice una vera e propria riscossa professionale.

Infatti Vittoria Puccini è stata protagonista su Canale 5 della serie Il Processo che si è rivelata un vero e proprio flop. Dopo la messa in onda la serie è stata acquisita da Netflix ed è attualmente disponibile on demand.

La fuggitiva serie tv – con Vittoria Puccini su Rai 1 quando in onda

Le riprese de La fuggitiva sono iniziate a gennaio 2020.

Innanzitutto il titolo La fuggitiva per adesso è provvisorio e potrebbe cambiare, come avviene spesso per la serialità di viale Mazzini. Infatti La fuggitiva è il titolo del sesto romanzo che fa parte del ciclo Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.

Anche le puntate, per adesso definite nel numero di quattro, potrebbero subire dei cambiamenti. Significa che potrebbero diventare tre o cinque. Queste sono le notizie che possiamo anticiparvi.

Le riprese dovrebbero svolgersi in Lombardia, prevalentemente a Milano e città limitrofe.

La fuggitiva serie tv – la trama della fiction con Vittoria Puccini

La vicenda raccontata è una storia all’insegna di pura adrenalina. È piena di colpi di scena perché la protagonista è perennemente in fuga dall’inizio alla fine. In fuga soprattutto da sé stessa, ma anche da altri personaggi che la richiamano al proprio passato fatto di sofferenze e di eventi drammatici.

Infatti la protagonista, di nome Arianna, è una donna coraggiosa che ha subito in passato un’accusa infamante: l’omicidio del marito, assessore all’urbanistica di un comune della provincia di Torino. Lei sa di essere innocente, ma non ci sono prove per scagionarla. Dovrà cercarle lei stessa, mettendo a repentaglio non soltanto la sua vita, ma anche l’affetto del figlio che si è oramai allontanato dalla madre.

La protagonista insomma dovrà lottare anche per ridiventare di nuovo madre.

Questa sarà la lotta più importante è difficile della sua vita. Fuggendo da tutto e da tutti, Arianna cercherà di riscoprire sé stessa per dare un senso alla sua vita futura e riconquistare la dignità perduta. La storia si fa sempre più intricata e sarà una vera e propria corsa al cardiopalma verso un finale che si presuppone positivo.

Vittoria Puccini e il flop de Il Processo su Canale 5

La fuggitiva è la nuova fiction girata da Vittoria Puccini per Rai 1. L’ultima in ordine di tempo aveva come titolo Mentre ero via ed è stata trasmessa dalla prima rete di viale Mazzini dal 28 marzo al 9 maggio del 2019. La serie aveva avuto un notevole successo che è stato però neutralizzato dal flop che ha caratterizzato invece la fiction Il Processo di Canale 5.

Ricordiamo che in passato Vittoria Puccini era stata l’interprete anche della miniserie L’Oriana e Romanzo famigliare. In particolare in L’Oriana aveva dato il volto ad Oriana Fallaci. Dunque interpretazioni di grande qualità che attualmente sembrano essere state macchiate dall’insuccesso di Canale 5.