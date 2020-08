Stasera in tv 16 agosto 2020. Continua la serie in replica Non dirlo al mio capo 2. Il resto della programmazione è all’insegna di ulteriori repliche e film.

Stasera in tv 16 agosto 2020 programmi Rai, Mediaset, La7

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due episodi: il primo s’intitola “Da grande”. L’intesa fra Lisa (Vanessa Incontrada) e Diego, sempre più solida, provoca la gelosia di Enrico (Lino Guanciale), che prova inutilmente a nascondere alla moglie Nina i propri sentimenti. Lei infatti ne è consapevole e fa in modo che lui esca allo scoperto. A seguire, l’episodio “Voce delverbo amare”.

Su Rete 4, alle 21.25, il programma musicale Una serata Bella per te, Mogol. Rivediamo lo show di Marcella Bella del 2015 che celebra le canzoni scritte da Mogol, non solo quelle firmate con Lucio Battisti ma anche altri successi come Una lacrima sul viso, L’immensità, Oro, Se stiamoinsieme. Sul palco, tra gli altri, Patty Pravo, Arisa, Fausto Leali e Anna Tatangelo.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Rivediamo, condotta da Andrea Purgatori, la puntata dedicata a Francesco e Benedetto XVI, il Papa regnante e il Papa emerito, rappresentanti di una Chiesa divisa fra due possibilità di interpretare la dottrina e immaginare il terzo millennio.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Uefa Europa League. Allo stadio di Colonia si disputa la prima delle due semifinali del torneo (la seconda si gioca domani).

I film di questa sera domenica 16 agosto

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1955, di Dino Risi, Pane, amore e…, con Sophia Loren, Vittorio De Sica. L’ex carabiniere Antonio torna a viveHummingbirdre a Sorrento. La sua casa è però occupata dalla pescivendola Sofia. La donna è disposta a condividerla ma Nicolino, il suo spasimante, s’ingelosisce.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Frank Miller e Robert Rodriguez, Sin City– Una donna per cui uccidere, con Mickey Rourke. Al KadiEs Bar di Sin City si incrociano le vite di diversi personaggi assetati di vendetta: il giocatore d’azzardo Johnny, la bella Nancy, la femme fatale Eva e il fotografo Dwight.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1960, di Alfred Hitchcock, Psyco, con Anthony Perkins, Janet Leigh. Marion ruba 40.000 dollari dall’ufficio dove lavora e fugge verso una nuova vita. Durante il viaggio si ferma al motel gestito da Norman Bates, oppresso da una madre possessiva.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Fernando Meirelles, City of God, con Alexandre Rodrigues. Il tredicenne Buscapé vive in una favela di Rio de Janeiro come il suo amico Dadinho. Ma mentre il primo aspira a lavorare come fotografo, il secondo sogna di diventare un boss del crimine.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood. California, 1962. Frank Morris trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.