Simone Montedoro torna nella serie Don Matteo 12 nella puntata di questa sera giovedì 23 gennaio. Il titolo del’episodio odierno è “Ricordati di santificare le feste”. Dopo aver indossato, per cinque stagioni consecutive, la divisa del capitano Giulio Tommasi, l’attore fa il suo rientro nella fiction campione di ascolti di Rai 1.

L’appuntamento per i telespettatori è per questa sera in prime time alle 21:30.

Don Matteo 12 Simone Montedoro torna nel ruolo del capitano Giulio Tommasi

In effetti Simone Montedoro aveva lasciato Spoleto ed era stato trasferito. Al suo posto, a sostituire Giulio Tommasi, era arrivata Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). La puntata di questa sera è ambientata in prossimità delle festività pasquali.

In questa occasione il capitano Tommasi torna a Spoleto in compagnia della moglie Lia e del piccolo Nino. Purtroppo però Giulio Tommasi è stato vittima di un violento colpo in testa. Le conseguenze sono state abbastanza singolari. Il capitano infatti è convinto di essere ancora nella caserma di Spoleto. Inoltre crede di essere fidanzato con il Pubblico Ministero Bianca Venezia.

Quando Giulio Tommasi arriva in caserma, incontra immediatamente tutti i colleghi. In primis ad abbracciarlo e a dargli il benvenuto a Spoleto è il maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Quando Cecchini si rende conto della situazione in cui si trova Giulio Tommasi, non ha il coraggio di contraddirlo. Inizia così ad assecondarlo anche nei minimi particolari.

I telespettatori assistono a scene singolari come ad esempio l’incontro tra Giulio Tommasi e la sua ex fidanzata, alla quale comincia a dare dei baci appassionati. Accanto a lui, in queste situazioni, c’è la moglie Lia che comincia ad avere dei dubbi sulla fedeltà del marito.

Intanto tutti quanti in caserma si chiedono se il matrimonio dell’ex capitano procede davvero nel migliore dei modi, oppure se comincia a risentire di una crisi.

Il nuovo format e ascolti

La novità della dodicesima stagione di Don Matteo è rappresentata dal nuovo format. Infatti in ogni puntata non vengono più trasmessi due episodi. Ogni appuntamento è un vero e proprio film tv della durata di 100 minuti al netto della pubblicità.

Si tratta di un formato standard seguito da altre serie televisive tra le quali Il commissario Montalbano.

Don Matteo 12 è stato accolto da un vero e proprio boom di ascolti. Infatti la prima puntata andata in onda due settimane fa ha superato il 30% di share. Segno inequivocabile che il prete in bicicletta riesce ancora ad appassionare i telespettatori.

Don Matteo 12 – il cast completo

