La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio. Questa sera, alle 21: 25, su Italia 1 andrà in onda la quarta puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Il reality trash condotto da Paolo Ruffini, arrivato a metà percorso, è entrato nel vivo la scorsa settimana con un episodio molto movimentato.

La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio diretta – Con Parietti e Giacobbo ospiti insieme a Daniela del Secco d’Aragona



La pupa e il secchione e viceversa di questa sera sarà animata dalle tensioni tra le coppie, rimescolate appena sette giorni fa. I secchioni hanno potuto cambiare le rispettive partner, usufruendo della stessa possibilità data alle pupe la settimana precedente. Santagati è andato con Stella, De Benedetti con Carlotta, Massa con Marina, mentre Mazzoni ha deciso di rimanere con Angelica.

Gli eliminati della serata, invece, sono stati De Lauretis e Martina De Maria, che nel frattempo avevano fatto coppia insieme.

A movimentare l’episodio, anche la new entry del pupo Marco Sarra e della secchiona Sandra Maestri tra i Viceversa. In particolare, il pupo Marco ha mostrato un feeling evidente con Angelica, alimentando la gelosia incontrollata di Mazzoni.

Nella diretta del 28 gennaio vi racconteremo di tre prove da superare. La prima sarà la prova trap, giudicata dal musicista e youtuber Mark The Hammer. Poi, sarà la volta della prova guida turistica – con Roberto Giacobbo – e della prova twerk con la fitness model Roberta Carluccio. La Marchesa Daniela del Secco D’Aragona, dal canto suo, giudicherà la prova stiro.

Tra gli ospiti ci sarà anche Alba Parietti, insieme alla quale i concorrenti si giocheranno la permanenza nel Bagno di cultura finale.

La pupa e il secchione e viceversa si sta confermando con buoni ascolti, nonostante un progressivo calo di spettatori rispetto alla prima puntata. Il reality – il cui format continua ad essere a dir poco prevedibile – mancava in tv dal 2010 e il risultato non era scontato.

La mamma di Mazzoni ospite nella villa in apertura di puntata – Litigano Massa e Marina poi la prova trap con Mark The Hammer

Le immagini in apertura di puntata raccontano della nottata passata in villa dalla mamma del secchione Mazzoni. Ha portato dei dolci molto graditi e insiste nel trattare il figlio come se ancora non fosse adulto e autonomo.

Intanto, Massa e Marina litigano. Marina è infastidita dall’atteggiamento del suo secchione, che si è intrattenuto a lungo con la pupa Carlotta. Tra le altre cose, Carlotta gli ha confessato che lo riprenderebbe al suo fianco, se ne avesse la possibilità.

Poi, arriva l’ospite Mark The Hammer per la prova trap. Istruisce i concorrenti con alcuni consigli – piuttosto stereotipati – su come trasformarsi in buoni trappers. Le pupe hanno un’ora per scrivere le rime e far entrare i secchioni nella parte.

A partire da Mazzoni e Angelica, passando per tutti gli altri, tutto è talmente imbarazzante da risultare esilarante, con l’autotune a regalare spettacoli surreali. C’è spazio anche per un dissing che promette battaglia tra i Viceversa. Dissing pure per De Benedetti e Carlotta che sfidano tutti gli altri, con la risposta a muso duro di Massa e Marina.

Santagati e Stefano sono ultimi, primi Scalzi e Stefano, mezzo punto più bravi di Massa e Marina.



La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio diretta – Inizia lo studio per la prova guida turistica – Tensioni tra Massa e Carlotta e tra Mazzoni e Angelica

A stretto giro, per i concorrenti inizia lo studio per la prova guida turistica, la seconda della serata. Sarà giudicata da Roberto Giacobbo, ma prima pupe e secchioni devono prepararsi su Roma. Stavolta, non sono soltanto i secchioni ad aiutare i compagni.

Marina, nel frattempo, è sempre più nervosa perché Massa la trascura per stare con Carlotta. Tra i due arriva un confronto solo in parte risolutivo, con Massa che nega il debole per Carlotta davanti alle lacrime indispettite di Marina.

Un altro triangolo da cui iniziano a trapelare tensioni è quello tra Mazzoni, Angelica e il pupo appena arrivato, Marco.



Marco si inserisce in più occasioni tra i due e va anche in camera con loro, mentre Angelica ricambia le attenzioni. La mossa è troppo palesemente orchestrata ad hoc per movimentare la coppia e giocare sull’infatuazione di Mazzoni.

La prova guida turistica a Roma con Roberto Giacobbo

L’indomani, pupe e secchioni salgono sullo scuolabus per visitare il centro di Roma: è il momento della prova guida turistica con Roberto Giacobbo. I concorrenti devono fare da guida ai passeggeri di un bus turistico panoramico cercando di dimostrare quanto hanno imparato.

Giacobbo introduce così la prova: “Roma è un molto più di una città. È un modo di vivere, di sentire e di stupirsi”.



Tra le meraviglie della capitale, Giacobbo si dimostra implacabile con i concorrenti, anche se i suoi voti sono generosi. Oltre che alle domande del giudice, le pupe e i pupi rispondono alle sollecitazioni di alcuni turisti stranieri saliti sul bus. Dai Fori Imperiali si passa alle Basiliche, poi al Circo Massimo, a Piazza Venezia fino a Castel Sant’Angelo.

Marco e Maestri, Scalzi e Stefano, Angelica e Mazzoni risultano i peggiori. Massa e Marina, Santagati e Stella e De Benedetti e Carlotta arrivano tra i primi. De Benedetti e Carlotta conquistano anche un punto bonus dato da Giacobbo e vincono la prova.

Al rientro in villa, i concorrenti pososno concedersi qualche ora di relax in piscina. Mazzoni dice apertamente di essersi innamorato di Angelica, ma la stessa Angelica e Marco ormai flirtano senza più nascondersi e non aspettano altro che poter passare del tempo da soli. Mazzoni è sconsolato…

La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio diretta – La prova stiro con la Marchesa d’Aragona – Angelica va a sdraiarsi di fianco a Marco

A La pupa e il secchione 28 gennaio diretta è il momento della terza fatica, la prova stiro. Per l’occasione, la giudice sarà la Marchesa d’Aragona, che giudicherà i secchioni alle prese con il ferro da stiro.

La prova inizia con qualche impaccio di troppo soprattutto per Santagati e Mazzoni, se la cava discretamente De Benedetti.

Mentre i secchioni stirano, però, arriva un colpo di scena: Angelica va a sdraiarsi al fianco del pupo Marco. Mazzoni li vede e va totalmente nel pallone. Angelica nemmeno riesce a trattenere le risate, mostrando in modo ancor più inequivocabile quanto si stia giocando sulla faccenda.

Scalzi e Santaganti vincono la prova, ultimo Mazzoni.

A fine prova, il solito relax in piscina riapre il capitolo gelosia nel triangolo Angelica, Mazzoni e Marco.

Angelica continua a rassicurare Mazzoni, ma tutti i concorrenti ormai dicono apertamente al secchione che tra Marco e Angelica c’è un’intesa evidente e, forse, ineluttabile. “Angelica si è illuminata, mai vista sorridere così”, dicono in tanti.

Poi, esortano i due a parlarsi chiaramente: Mazzoni confessa il suo amore, ma da Angelica l’attestazione che arriva è d’amicizia.

Angelica e Marco vicini al bacio – Mazzoni e Sandra contrariati – La prova twerk con Roberta Carluccio



L’indomani, durante l’ora di fitness, l’avvicinamento tra Angelica e Marco prosegue inesorabile. La corsetta si trasforma in fuga e i due vanno a rifugiarsi in veranda, dove si scambiano sguardi ammiccanti e arrivano vicini al bacio.

Mazzoni continua il suo lavoro con i pesi ma è visibilmente affranto. Contrariata anche Sandra, che lamenta di essere stata piantata in asso dal suo personal trainer, ovvero Marco.

Il momento è interrotto dall’arrivo della fitness model Roberta Carluccio per la prova twerk. Qualche rudimento di twerking e poi per le pupe e i secchioni è tempo di allenarsi.

Sandra va subito in crisi. Lamenta a scarsa intesa con Marco – che non la aiuta granché – ma il suo pianto nasconde anche una certa insoddisfazione per il suo aspetto fisico rispetto alle altre donne.

L’esibizione che ne viene è tra i momenti più trash de La pupa e il secchione e viceversa.

Stefano e Scalzi di gran lunga i migliori.



Alla fine, un po’ di twerking anche per Paolo Ruffini.

La crisi tra Marco e Sandra Maestri – ultimi della prova twerk – precipita subito dopo. Lei dice di volersi ritirare, mentre il pupo confessa che se potesse cambierebbe secchiona.

I compagni d’avventura mediano, provando a fargli capire la necessità di lavorare in squadra, sentendosi effettivamente una coppia.



Intanto, ad allentare la tensione arriva in villa Francesca Cipriani. Con la sua esuberanza sguaiata strappa qualche risata ai concorrenti e, tra le altre cose, rompe le doghe di un letto, saltando sul materasso.

La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio diretta – Il tema del sintony test, le lezioni di seduzione per Santagati e la prova di riconoscimento

Il pomeriggio successivo in villa è dedicato alle lezioni di seduzione per Santagati. Stella, aiutata dagli altri compagni d’avventura, insegna a Santagati pose ammiccanti e sguardi penetranti. Lui si presta al gioco.



Paolo Ruffini, nel frattempo, irrompe per comunicare che il tema da sviscerare per il sintony test è la trasgressione. Le pupe e i secchioni potranno declinarlo a piacimento.

Le parole di Ruffini accendono la curiosità dei protagonisti, che iniziano a confidarsi e a confrontarsi con i rispettivi partner sulle rispettive trasgressioni.

Prima del sintony test, comunque, tocca alla prova di riconoscimento: le pupe, bendate, devono insaponare i secchioni sotto la doccia e provare a riconoscerli.

L’unica a sbagliare è Stella, che non riconosce Santagati.

La classifica dopo le prove: Scalzi e Stefano al primo posto; al secondo De Benedetti e Calrotta; poi, Massa e Marina, Mazzoni e Angelica, Stella e Santagati, Maestri e Marco.

La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio – La cerimonia di eliminazione con Alba Parietti – Sintony test e Bagno di cultura – Eliminati

La cerimonia di elimiazione de La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio è officiata da Alba Parietti.

Prima di iniziare con le prove, Paolo Ruffini affronta le questioni salienti della settimana. Innanzitutto, sviscera l’intreccio amoroso tra Angelica, Mazzoni e Marco mostrando un video riassuntivo di quanto successo.

Alba Parietti mette subito in guardia Angelica: “Quando guarda te, Marco in realtà sta guardando sé stesso. È tutto preso da sé”.



Il tema successivo è l’attrito tra i nuovi entrati Sandra e Marco che coinvolge anche il pupo Stefano: accusa il collega di essersi dimostrato superficiale.

Ad accendere la cerimonia, però, è la diatriba tra Stella e Massa. Lei chiede chiarimenti sull’atteggiamento scostante del secchione. Lui risponde che la trova stupida. La discussione arriva a coinvolgere anche Marina, Carlotta e De Benedetti, le prime della parte di Massa, il secchione da quella di Stella.

Stefano e Scalzi, da primi in classifica, possono scegliere due coppie da mandare al Sintony test, dunque a rischio eliminazione. Scelgono Stella e Santagati con Angelica e Mazzoni. Gli uni perché non ben assortiti, i secondi perché appannati nelle ultime due settimane: vogliono arrivare in fondo con i più forti, dicono.



Al Sintony test i discorsi di Angelica e Stella sulla trasgressione incuriosiscono Alba Parietti, che poi decide di mandare Mazzoni e Stella al Bagno di cultura.



Angelica e Marco non riconoscono in foto Mike Bongiorno, Lenin, Luca Sardella e John Fitzgerald Kennedy. Tra gli errori che si susseguono, Marco scambia l’ex dittatore libico Muʿammar Gheddafi per un pornoattore.

Il Bagno di cultura si chiude con una vittoria schiacciante di Angelica e Mazzoni.

Marco e Sandra Maestri sono gli eliminati di questa puntata.

La pupa e il secchione e viceversa 28 gennaio diretta finisce qui.