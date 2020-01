Jack Taylor 2 episodio La legge del più forte – trama, cast, finale

Il canale Giallo trasmette questa sera il secondo episodio di Jack Taylor 2 dal titolo La legge del più forte. L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre alle 21:15.

Il protagonista è il tormentato ispettore Jack Taylor, personaggio affascinante e controverso nato dalla penna di Ken Bruen. Giallo trasmette la serie in prima visione televisiva per l’Italia. Ricordiamo che l’interprete Iain Glen è conosciuto dai telespettatori per essere stato nel cast de Il trono di spade.

Jack Taylor è un ispettore dalle abitudini antiche. Non è abituato ad usare la tecnologia per le sue indagini. Ma sfrutta soltanto il ragionamento intuitivo, un po’ come Maigret.

Jack Taylor 2 episodio La legge del più forte – trama

L’episodio che va in onda questa sera ha per titolo La legge del più forte. Jack Taylor deve affrontare un caso che si rivela subito molto difficile da risolvere. La trama ruota intorno ad un giovane appartenente ad una delle più facoltose famiglie nella zona che, un giorno, viene rapito.

Il motivo apparentemente sembra essere la richiesta di riscatto ai suoi ricchissimi genitori. Questi ultimi però inizialmente non accettano il diktat dei rapitori. Per cercare di capire chi ha rapito il figlio e dove possa trovarsi, ingaggiano un investigatore londinese, arrogante e presuntuoso. L’attore che lo interpreta è Christopher Fulford, conosciuto soprattutto in Gran Bretagna per avere interpretato molti ruoli in serie televisive. Tra queste la sitcom “I’m a Stranger Here Myself“.

Gli sforzi dell’investigatore per cercare di capire cosa sia accaduto, risultano vani. Un giorno la fidanzata del ragazzo si vede arrivare un pacchetto dal contenuto singolare. Contiene infatti un dito reciso del ragazzo. Si tratta di una macabra scoperta che la getta letteralmente nello sconforto e nel terrore.

Il finale dell’episodio in onda su Giallo

Nella parte finale dell’episodio, la giovane si rivolge a Jack Taylor per chiedere aiuto. Molto presto però i telespettatori scoprono che tra l’ispettore Taylor ed il giovane che è stato rapito, esiste un legame di cui non si conoscono i contorni. La storia comincia ad assumere risvolti molto misteriosi e lo stesso Taylor si trova troppe volte in difficoltà. Ciononostante è intenzionato ad andare avanti nel compito che gli è stato affidato. Vuole sapere dove si trova il ragazzo, soprattutto se è ancora vivo, e se i genitori si sono arresi al ricatto di pagare la somma ingente che è stata loro richiesta.

Soltanto molto tardi Jack Taylor comincerà a mettere insieme i vari tasselli delle sue indagini, ma dovrà necessariamente fare un salto indietro nel suo passato.

Nel frattempo Kate, la poliziotta che lo aiuta e gli dà una mano, deve affrontare un problema personale di grandissima rilevanza. Per questo è costretta a stare spesso lontana dal posto di lavoro. Ma ciononostante continua ad aiutare come può Jack Taylor.

Infine ricordiamo che il titolo originale con il quale è stato prodotto questo tv-movie era Headstone.

Jack Taylor – il cast della serie tv in onda su Giallo

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Giallo.