Il 10 febbraio inizia su Rai 1 la seconda stagione di L’amica geniale 2, con i personaggi principali in evoluzione rispetto al passato. La seconda stagione ha come sottotitolo Storia del nuovo cognome. Ciò dipende dal fatto che una delle due protagoniste, Lila Cerullo (Gaia Girace) si è sposata ed è diventata la signora Carracci.

L’amica di sempre Elena Greco (Margherita Mazzucco) invece continua a studiare.

Vediamo quali sono i cambiamenti dei personaggi. E soprattutto l’evoluzione delle due protagoniste che sono giunte alla fase adolescenziale.

L’amica geniale 2 personaggi – evoluzione

Elena Greco (Margherita Mazzucco)

Adesso frequenta il liceo classico. Continua ad essere una studentessa diligente. Ma inizia a sentire i turbamenti dell’adolescenza. Assiste anche ai cambiamenti che sta portando nella sua vita il matrimonio della sua migliore amica Lila Cerullo.

La sua amicizia con Lila prosegue tra alti e bassi. Momenti di vicinanza si alternano ad una lontananza che la stessa Elena ad un certo punto comincia a desiderare per la propria tranquillità.

L’incontro ad Ischia durante una vacanza fa acuire di molto le tensioni tra le due amiche. Elena nasconde a Lila i suoi veri sentimenti per Nino Sarratore. La giovane ha deciso che è oramai tempo di lasciare il Rione e Napoli. Elena vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa. Qui Elena riesce finalmente a dimenticare le proprie frustrazioni. Si laurea con il massimo dei voti e trascorre gli anni di studio in tutta solitudine. Nei momenti liberi comincia a scrivere il romanzo della sua vita. Intanto intreccia una relazione con Pietro Airota.

Lila Cerullo (Gaia Girace)

Lila si è sposata ed è diventata la signora Carracci. Neanche adesso però riesce a cambiare il suo carattere, ribelle e desiderosa di primeggiare sempre. Purtroppo il suo matrimonio si rivela subito infelice. Il marito Stefano infatti evidenzia la sua natura violenta.

Lila adesso lavora nella salumeria del marito e successivamente nel negozio di scarpe della potente famiglia dei Solara. Poiché non riesce ad avere un figlio, segue il parere del medico che le consiglia una villeggiatura ad Ischia. Proprio nell’isola campana, Lila ritrova Elena ed incontra Nino Sarratore, per il quale comincia a nutrire una forte attrazione. E molto presto i due diventano amanti.

La relazione però non dura a lungo. La giovane torna a vivere con Stefano e presto scopre di essere incinta. Il marito però diventa sempre più violento. Allora decide di accettare l’aiuto di un amico.

Nino Sarratore (Francesco Serpico)

Nino Sarratore è uno studente brillante ed è impegnato politicamente. È un ragazzo pieno di fascino che non lascia indifferente Elena. Nino è fidanzato con Nadia, figlia della professoressa Galiani, ma non è indifferente al fascino di Elena.

Durante l’estate trascorsa ad Ischia, Nino si lascia travolgere dalla bellezza di Lila. A questo punto accetta di lasciare la sua ex fidanzata Nadia, per iniziare un rapporto con lei. Purtroppo è costretto ad allontanarsi dalla ragazza. Infatti Stefano arriva a minacciarlo per interposta persona. Ed anche la famiglia dei Solara fa chiaramente capire che questo legame deve immediatamente spezzarsi. I telespettatori lo ritrovano alcuni anni dopo a Milano, nel corso della presentazione del primo romanzo di Elena.