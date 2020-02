Inizia su Rai 1 la serie L’amica geniale 2, con la prima puntata in onda lunedì 10 febbraio. L’appuntamento è in prime time con la prima delle quattro puntate previste. La seconda stagione ha come sottotitolo Storia del nuovo cognome. Riprende la narrazione dal punto esatto in cui era stata interrotta alla fine della prima.

Anche la seconda stagione è diretta da Saverio Costanzo, che ha lasciato però la regia di due episodi ad Alice Rohrwacher. In particolare Costanzo ha firmato tutti gli episodi ad eccezione del quarto e del quinto, affidati alla Rohrwacher. Tra l’altro Costanzo ha partecipato anche alla sceneggiatura insieme ad Elena Ferrante.

L’amica geniale 2 puntata 10 febbraio – anticipazioni primo episodio “Storia del nuovo cognome”

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome è composta da quattro puntate. In ognuna vanno in onda due episodi. I titoli previsti per questa sera sono i seguenti: Storia del nuovo cognome e Il corpo.

Il primo episodio inizia con Lila in viaggio di nozze ad Amalfi. La giovane pur non avendo compiuto ancora 18 anni, si è sposata. Ma la constatazione di aver cambiato cognome, le ha provocato una vera e propria crisi d’identità. È come se adesso si sentisse defraudata del suo passato.

Elena intanto sta vivendo una fase di grande turbamento. Questa sensazione si ripercuote innanzitutto sul suo rapporto con lo studio e successivamente sulla relazione con Antonio. Quando l’amica torna con dei vistosi lividi sul corpo, le due giovani si ritrovano e sembra che non si siano mai abbandonate. Ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito.

Adesso Elena frequenta il liceo classico. Ed è qui che incontra Nino Sarratore. La giovane rimane subito affascinata dal carisma di Nino che tra l’altro è anche uno studente politicamente impegnato. Nonostante i lunghi pomeriggi trascorsi con l’amica nella sua nuova casa di donna sposata, Elena decide di tacere e di non comunicare all’amica di sempre le sue impressioni.

L’amica geniale 2 puntata 10 febbraio – anticipazioni secondo episodio “Il corpo”

Antonio un giorno per caso scopre che Elena si è rivolta alla potente famiglia dei Solara per chiedere il suo esonero dal servizio militare. Il ragazzo ne rimane profondamente umiliato. E la relazione tra i due si incrina in maniera definitiva.

Stefano non riesce a nascondere la sua indole violenta e continua ad esercitare su Lila un potere che si trasforma anche in percosse e ripetute. Lila non riesce però a subordinarsi alla volontà del marito. La foto di Lila viene esposta in un negozio di abiti da sposa. Questa decisione non piace a Stefano. E tornano tra i due nuove discussioni.

Lila scommette con Elena quale sarà la fine di questa vicenda. La ragazza è convinta che Stefano insisterà perché la foto venga tolta dall’atelier dedicato alle spose. Ma Lila è convinta che accetterà di esporla nel nuovo negozio di scarpe che sta per aprire in pieno centro di Napoli, in società con la potente famiglia dei Solara.

L’anno scolastico si conclude positivamente per Elena. La ragazza viene promossa ma la sua resa è inferiore rispetto al passato. La professoressa Galiani è sempre dalla sua parte e la incoraggia. Prima delle vacanze estive le consegna una serie di libri da leggere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

