Ha per titolo L’Alligatore la nuova serie tv le cui riprese si sono concluse nella prima settimana di marzo. La fiction è destinata a Rai 2 ed avrà come protagonista femminile Valeria Solarino.

Nel cast anche Matteo Martari, protagonista di molte fiction tra cui Bella da morire, Thomas Trabacchi ed Eleonora Giovanardi (La vita promessa).

La regia è di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.

L’Alligatore serie tv – anticipazioni e luoghi dove è girata

La serie L’Alligatore è tratta dal romanzo di Massimo Carlotto dal titolo La verità dell’Alligatore. È stato pubblicato nel 1995 e successivamente ha avuto traduzioni anche in altri paesi tra cui Germania, Spagna, Danimarca e Polonia. Massimo Carlotto è uno scrittore, saggista e sceneggiatore italiano.

La produzione è della Fandango per Rai Fiction. Protagonista femminile è l’attrice Valeria Solarino che torna sul piccolo schermo. Attualmente la serie, completamente girata, è in post produzione. Sarà fruibile prima su RaiPlay e successivamente su Rai 2.

La serie si compone di otto episodi racchiusi in 4 puntate. Le riprese si sono svolte a Roma e nel Nord-Est. In particolare la maggior parte delle scene è stata girata a Padova e sui Colli Euganei. Tra le location di Padova c’è stato il noto caffè Pedrocchi, situato nel pieno centro storico della città. Successivamente il set si è spostato a Piazza delle Erbe, all’orto botanico e in alcune discoteche. Coinvolto anche il pub Gasoline dell’Arcella. Infine alcune scene sono state girate anche alle Terme di Albano e di Montegrotto.

Le riprese si sono concluse solo alcuni giorni prima che arrivasse il decreto governativo in base al quale si sono fermate tutte le serie in lavorazione ed i film per il grande schermo.

L’Alligatore serie tv – trama

La trama ha come protagonista il malavitoso milanese l’Alligatore. Si tratta di un ex carcerato che ha sfruttato le sue conoscenze nel giro della malavita. Una volta uscito di galera diventa un investigatore privato, pur senza avere la licenza necessaria. Il suo soprannome L’Alligatore deriva dal nome del gruppo musicale Old Red Alligator di cui faceva parte da giovane nel ruolo di cantante.

L’Alligatore è finito in carcere pur essendo innocente. Ha dovuto scontare sette anni di galera vivendo sulla propria pelle le difficoltà della vita dietro le sbarre. Questi anni rappresentano per lui un vero e proprio dramma. E si comincia a fare strada nel suo animo una vera e propria ossessione per la giustizia.

In carcere conosce un’altra malavitoso milanese Beniamino Rossini. E sarà proprio insieme a lui che comincia ad indagare su molti omicidi rimasti impuniti.

In particolare il caso di cui ci si occupa nelle quattro puntate è l’omicidio di due donne. Viene arrestato un tossicodipendente che però è innocente. Sarà compito dell’Alligatore e di Beniamino Rossini scoprire i veri assassini che si nascondono sotto la maschera di uomini per bene.

Chi è Massimo Carlotto

Massimo Carlotto, che ha scritto i libri da cui è tratta la serie, è stato protagonista di un noto caso giudiziario di cronaca nera tra gli anni ’70 e ’90. Quando era un giovane militante di Lotta Continua accusato di aver ucciso con 59 coltellate una ragazza di 24 anni.

Dopo una lunga serie di processi venne condannato a 16 anni di reclusione. Fu graziato dopo 6 anni dall’allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. È diventato uno dei migliori scrittori di noir a livello internazionale.