Arriva un nuovo personaggio a Il Paradiso delle Signore, zia Ernesta. Si tratta della zia di Silvia Cattaneo e del marito Luciano che deve trasferirsi nella casa dei nipoti perchè ha avuto un grave malore. E non riesce più a vivere da sola. L’attrice che la interpreta è Pia Engelberth. I telespettatori l’hanno vista in molte pellicole cinematografiche tra cui La verità vi spiego sull’amore. Ha recitato insieme a Giuliana De Sio, Ambra Angiolini e Carolina Crescentini.

Il Paradiso delle Signore zia Ernesta arriva per aiutare Federico

La zia Ernesta piomba in casa Cattaneo, nelle prossime puntate di Il Paradiso delle Signore. E vi porta anche parecchio scompiglio. Intanto ne risente la difficile vita quotidiana di Silvia e Luciano che sono in perenne conflitto. Lei gli rimprovera il tradimento con Clelia Calligaris, lui il silenzio sul vero padre di Federico.

I due coniugi, adesso, dovranno fingere di essere una coppia dinanzi alla zia, una ricca signora borghese molto eccentrica e dal carattere alquanto polemico. Dimostrerà un comportamento aggressivo soprattutto nei riguardi di Luciano. Ma il ragioniere saprà ribattere e non abbassare mai la testa. La signora Ernesta ha una vera adorazione per il nipote Federico. E un buon rapporto con Silvia alla quale non ha mai perdonato il matrimonio con un semplice ragioniere. Ma è Federico il suo preferito.

La truffa ai danni della signora Ernesta

Quando arriva a casa Cattaneo, viene a sapere della situazione in cui si trova Federico, bloccato sulla sedia a rotelle. E decide di aiutarlo. Possiede un buon patrimonio e la sua situazione economica è solida. Quindi inizia a dare tutte le istruzioni per sbloccare la somma necessaria per l’intervento chirurgico del nipote. Purtroppo la situazione evolve in maniera negativa. La signora Ernesta, infatti, resta vittima di una truffa e perde tutte le sue sostanze.

A questo punto bisogna ricominciare tutto daccapo per Silvia e Luciano Cattaneo. I due coniugi non dispongono della somma per sostenere le spese dell’intervento. E non sanno più a chi rivolgersi. Il ragioniere sta pensando addirittura di rivolgersi agli strozzini. Il suo affetto per Federico prescinde dalla sua mancata paternità.

Alla fine, però, Federico riuscirà a sottoporsi all’intervento. Ma, fortunatamente, non si rivolgerà agli strozzini.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.