Arriva su Paramount Network Il giovane ispettore Morse 3. L’appuntamento è sul canale di intrattenimento visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky. Quattro i nuovi episodi.

Il giovane ispettore Morse 3 – su Paramount anticipazioni trama, puntate

L’appuntamento con Il giovane ispettore Morse 3 è a partire da mercoledì 8 aprile in prime time e in prima visione assoluta. Si tratta del prequel dello storico Ispettore Morse, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter. La terza stagione continua con nuovi casi da risolvere per il giovane protagonista, il commissario Constable Endeavour Morse, brillante poliziotto.

L’inedita serie tv inglese è scritta da Russell Lewis e prodotta da Mammoth Screen per ITV, con Shaun Evans nel ruolo di uno dei personaggi più interessanti nati dalla penna di Colin Dexter.

L’attore si cala nel ruolo del giovane ispettore Morse in una maniera particolare e interessante. E’ coinvolto in intricate indagini e conserva le grandi passioni per la musica classica, i cruciverba, la birra chiara e le auto d’epoca.

I nuovi episodi trama, cast, attori, dove è girato

Al via quattro nuovi episodi della serie. Ognuno è un Tv movie a sé stante con un inizio ed una conclusione.

Al centro le avventure del giovane Constable Endeavour Morse, che prosegue la sua brillante carriera come detective nel Commissariato di Oxford City negli anni ’60.

Infatti le riprese dei nuovi episodi si sono svolte proprio ad Oxford dove erano ambientate anche le vicende delle precedenti stagioni.

Nel cast, accanto a Shaun Evans (Ashes to Ashes, Whitechapel) figurano Roger Allam, Jack Laskey, Sean Rigby, Anton Lesser e James Bradshaw.

Trama del primo episodio Giostra

Nel primo episodio intitolato Giostra, il giovane ispettore Morse è in vacanza al lago Silence, circondato dalla quiete e dalla natura.

Qui viene coinvolto dal detective Thursday nell’indagine sull’omicidio di una ragazza, trovata morta nell’area circostante. Inizialmente Morse rifiuta di occuparsene. Ma presto, un’altra tragedia costringerà il giovane ispettore a tornare in azione. E ad impedire che possano accadere nuove tragedie con spargimento di sangue.

Ricordiamo inoltre che gli episodi della nuova stagione saranno disponibili anche sul sito di Paramount Network (www.paramountnetwork.it) per trenta giorni dal giorno successivo alla messa in onda.

Il canale, con l’hashtag italiano #iorestoacasa, e il claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, ricorda al pubblico di mantenere le distanze sociali. E allo stesso tempo invita tutti gli amanti delle storie e, in particolare, del genere light crime a rimanere connessi con le grandi visioni tv.