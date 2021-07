Doc Nelle tue mani episodi Like e Il giuramento di Ippocrate – trama, cast, finale

Condividi su







La quarta e ultima puntata di Doc Nelle tue mani va in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Negli episodi Like e Il giuramento di Ippocrate, il Dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) affronterà l’ennesima sfida del suo accidentato periodo di recupero, ma non sarà la conclusione della prima stagione. Le riprese sono state interrotte dall’emergenza coronavirus e altre quattro puntate andranno in onda in autunno. Intanto, anche il terzo appuntamento in prima visione, aveva registrato picchi d’ascolto superiori al 30% di share.

DOC Nelle tue mani – riassunto

DOC Nelle tue mani è la storia di Andrea Fanti, giovane primario di Medicina Interna all’Ospedale Ambrosiano di Milano. Talentuoso e pragmatico, ha davanti a sé una grande carriera, quando il padre di un ragazzo morto in reparto gli spara alla testa. I danni cerebrali cancellano gli ultimi dodici anni della sua memoria e ne stravolgono il futuro.

Uscito dal coma, deve accettare la separazione dalla moglie Agnese Tiberi (Sara Lazzaro), Direttrice Sanitaria dell’ospedale, e ricostruire il complicato rapporto con la figlia Carolina (Beatrice Grannò). Soprattutto, lo sconvolge venire a sapere che il piccolo figlio Mattia è morto sotto i suoi occhi per un arresto cardiaco, senza che lui potesse intervenire in tempo.

Della Dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) – sua allieva e più stretta collaboratrice – in memoria non sembra esserne rimasta traccia. Avevano anche una relazione. Lei ne soffre particolarmente e condivide l’inquietudine con il Dottor Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino), che l’aiuta a tenerla a bada.

Andrea deve rinunciare a fare il medico. Eppure, durante il ricovero, capisce di avere ancora le migliori capacità diagnostiche. Inoltre, ha acquisito una profonda empatia che prima non aveva. Grazie all’aiuto di Giulia e del collega amico Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) torna in corsia.

Però, può farlo solo da semplice aiuto specializzando, senza possibilità di curare direttamente i pazienti. Si rivela un rischio per tutti. Prende iniziative che alternano l’acume del grande medico a gravi errori. Più di una volta mette a rischio i pazienti.

L’ex moglie Agnese e i colleghi cercano di supportarlo, ma in agguato c’è sempre il Dottor Marco Sardoni (Raffaele Esposito). Con lui, Andrea Fanti si è conteso anni prima il posto da primario e Sardoni – che ora dirige il reparto – desidera allontanarlo nel minor tempo possibile.

DOC Nelle tue mani Like – trama

Il primo episodio si intitola Like. Andrea Fanti era stato costretto alle dimissioni, ma è appena tornato in reparto dopo esser stato determinante in una dignosi particolarmente difficile.

Non c’è spazio per le distensione, però, perché in degenza arriva la figlia Carolina. Il suo malessere sembra misterioso e la diagnosi diventa un rompicapo per tutta l’equipe.

Per Andrea è un duro colpo. Da tempo cerca inutilmente di riallacciare i rapporti con Carolina ed ora teme in maniera ancor più amplificata per la sua salute. Tra i due non c’è astio, ma una incomunicabilità di fondo nata dal caos familiare seguito alla morte del piccolo Mattia.

Carolina cova un malessere lacerante sotto la sua apparente diligenza. Ha sofferto per tutta l’adolescenza la situazione familiare determinata dalla scomparsa del fratello. Il lutto, la separazione e la carriera hanno portato i genitori a trascurarla e a minare in modo doloroso la sua fiducia.

Tra Agnese e Andrea i rapporti non vanno meglio. Il Dottor Fanti vuole a tutti costi rimettere in piedi il matrimonio ma Agnese cerca di evitarlo in modo categorico: si è rifatta una vita e, soprattutto, non ha perso la memoria dell’incubo che li ha portati alla separazione.



Se possibile, la malattia di Carolina accentua i contrasti tra loro. Almeno fino a quando non capiscono di dover mettere al primo posto il bene della figlia.

Gli specializzandi, intanto, sono in pieno fermento. Ad agitarli non c’è solo il caso delicato di Carolina, ma anche l’ingresso tra i degenti di una avvenente influencer. È in questa fase che la specializzanda Alba Patrizi (Silvia Mazzieri) non riesce più nascondere la gelosia per il collega Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon).

DOC Nelle tue mani Like e Il giuramento di Ippocrate – trama

Il secondo episodio in onda nella quarta puntata di DOC Nelle tua mani si intitola Il giuramento di Ippocrate. Al centro delle attenzioni c’è ancora la malattia di Carolina. Fanti cerca di fare tutto quello che può per la ragazza, mostrandosi un padre – prima ancora che un dottore – irreprensibile. Il suo tentativo di recuperare il tempo perso con la figlia è ostinato e sincero, sebbene non semplice.

Intanto, tra Andrea e Agnese scatta una tregua che spinge il medico a tentare l’ennesimo riavvicinamento alla ex moglie. Giulia Giordano (Matilde Gioli) continua ad osservare in silenzio quanto accade, pur pensando più di una volta alla possibilità di raccontare tutto ad Andrea.

Per gli specializzandi il lavoro in reparto è focalizzato sulle condizioni di un aspirante astronauta. Di lui si occupano Elisa Russo (SimonaTabasco) e Riccardo, mentre Gabriel Kidane (Andrea Malanchino) è alle prese con un terribile mal di testa.

Nuove puntate e seconda stagione di DOC Nelle tue mani

Si chiude in questo modo il primo ciclo di puntate di DOC Nelle tue mani. La prima stagione della serie prevede altre quattro nuove puntate – sempre in 8 episodi – che però andranno in onda in autunno.

Le riprese erano ancora in corso quando è stata dichiarata la pandemia di coronavirus, dunque sono state sospese. Da qui, la necessità di rimandare le altre puntate a dopo l’estate.

Luca Argentero ha raccontato che gran parte del lavoro è concluso, mancano solo poche giornate sul set. Tutte le scene principali sono già state girate e ciò che resta sono per lo più momenti interlocutori.

L’unica incognita è legata all’evoluzione della situazione epidemiologica, che ancora non permette di programmare con esattezza il lavoro.

Nulla è stato anticipato, invece, sulla seconda stagione della serie. Il successo clamoroso ottenuto con l’esordio, però, lascia pensare che non tarderà ad arrivare.

Chi è il medico Pierdante Piccioni a cui è ispirata la serie tv

DOC Nelle tue mani è una serie tv ispirata alla vita di Pierdante Piccioni. Medico, primario del Pronto Soccorso di Lodi, nel 2013 perse dodici anni della sua memoria a causa di un incidente stradale. Poté indossare nuovamente il camice, ma prima dovette rifamiliarizzare con un mondo su cui sembrava essere appena arrivato. Come nel personaggio di Andrea Fanti, la sua personalità fu sconvolta dall’incidente e da un’inedita empatia, ma la trasposizione televisiva ha poi arricchito la sua figura con elementi di pura fiction.

Piccioni ha raccontato la sua vita in due libri pubblicati da Mondadori: “Meno dodici” e “Pronto Soccorso”. Ora è un dirigente medico e partecipa alla lotta contro l’epidemia di COVID-19 in Lombardia.

Recentemente ha parlato del rapporto con Luca Argentero. Piccioni lo ha ringraziato per come ha interpretato il personaggio, molto fedele alla storia vera. In particolare, si è rivisto nell’empatia che ne aveva caratterizzato la professione.

Luca Argentero ha confessato di essere in contatto con il Dottor Piccioni, con il quale è nato un vero rapporto umano.

Cast completo, attori e personaggi della serie tv

Ecco il cast completo degli attori di Doc nelle tue mani e i personaggi che interpretano.

Luca Argentero : Andrea Fanti

: Andrea Fanti Matilde Gioli : Giulia Giordano

: Giulia Giordano Gianmarco Saurino : Lorenzo Lazzarini

: Lorenzo Lazzarini Sara Lazzaro : Agnese Tiberi

: Agnese Tiberi Raffaele Esposito : Marco Sardoni

: Marco Sardoni Alberto Malanchino : Gabriel Kidane

: Gabriel Kidane Silvia Mazzieri : Alba Patrizi

: Alba Patrizi Pierpaolo Spollon : Riccardo Bonvegna

: Riccardo Bonvegna Simona Tabasco : Elisa Russo

: Elisa Russo Giovanni Scifoni : Enrico Sandri

: Enrico Sandri Beatrice Grannò : Carolina Fanti

: Carolina Fanti Pia Lanciotti: Fabrizia Martelli

