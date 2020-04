Su Giallo, canale 38 del digitale terrestre sta andando in onda la serie tv Tandem 3. L’appuntamento è in prime time e in prima visione.

Tandem è una serie francese ideata da Jérémie Marcus, che ne ha curato anche la sceneggiatura. È incentrata sulla storia di due detective che hanno caratteristiche molto particolari.

Tandem 3 serie tv – trama generale

Naturalmente le atmosfere sono poliziesche e ogni tv-movie è un vero e proprio giallo con un caso che ha un inizio ed una conclusione. Protagonista è Léa Soler, comandante della gendarmeria nazionale francese. Accanto a lei c’è Paul Marchal suo ex marito è capitano della squadra di polizia di cui fa parte anche Léa Soler.

Léa e Paul sono separati da anni ed hanno due figli adolescenti. Il loro rapporto è stato sempre abbastanza burrascoso. Adesso però che fanno parte del medesimo team di lavoro, sono costretti ad andare d’accordo.

Nella terza stagione ci sono nuovi casi da risolvere e new entry. La serie è stata preceduta da alcune puntate pilota che si sono girate a Montpellier e in alcuni piccoli centri della regione.

Tandem in Francia è stata trasmessa su France 3 ed ha avuto un buon riscontro di ascolti. Sempre su France 3 sta andando in onda la quarta stagione dallo scorso 21 aprile 2020. La serie ha avuto un tale gradimento di pubblico da essere proposta anche in DVD.

I primi due episodi sono arrivati in video il 16 aprile, quando la serie ha debuttato su Giallo. E avevano come titolo rispettivamente L’ultima giostra e Profumo di Mistero.

Gli episodi invece che vedremo questa sera sono Fuori dagli schemi e La febbre dell’oro. La serie si compone di 12 episodi ognuno della durata di 52 minuti.

Le riprese si sono svolte tutte a Montpellier e in particolare in alcuni antichi locali dove era ospitata una scuola di formazione per militari.

Tandem 3 serie tv – trama episodio Fuori dagli schemi

La trama di Fuori dagli schemi ha come protagonista un vecchio detenuto Maxime Baltard. Quando viene rilasciato, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, sembrava essere definitivamente cambiato per avviarsi finalmente ad una vita normale. Purtroppo però alcuni giorni dopo il suo rilascio, l’uomo viene trovato morto.

Ed a questo punto Léa Soler e Paul Marchal cominciano a chiedersi davvero chi era Baltard e per quale motivo è stato ucciso. In effetti alla fine scoprono che Baltard non era poi così pulito come voleva sembrare. Sul suo conto i due poliziotti scoprono molti misteri che l’uomo aveva tenuto segreti durante il suo soggiorno in carcere.

L’episodio è andato in onda in Francia nel 2018.

Tandem 3 serie tv – trama episodio La febbre dell’oro

Il quarto episodio coinvolge i due poliziotti in un altro caso di cronaca nera. Questa volta viene trovato il corpo senza vita di Sylvain Théron. Il macabro ritrovamento avviene sulle rive di un fiume. L’uomo lavorava per un’azienda che si occupava dell’estrazione dell’oro .

Sul delitto i due poliziotti riscontrano molta omertà. Nessuno in effetti vuole parlare dell’omicidio. Non c’è a questo punto che una traccia da seguire per tentare di trovare alcuni indizi. Léa decide di infiltrarsi nella stessa equipe in cui lavorava Sylvain Théron.

Soltanto in questo modo riuscirà a rompere l’omertà ed a scoprire l’assassino.

Tandem 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Tandem 3 e i rispettivi personaggi interpretati