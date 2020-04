Cardinal la notte più fredda, è in onda su laF (Sky 135) da martedì 28 febbraio. In prima tv assoluta arriva la quarta stagione con cui si conclude la serie thriller canadese tratta dal romanzo di Giles Blunt dal titolo Quaranta modi per dire dolore. La trama è incentrata sulle indagini per scoprire l’assassino di una ragazza.

Cardinal la notte più fredda laF cast, attori, trama

Cardinal è una serie televisiva canadese, in onda dal 25 gennaio 2017 su CTV (in lingua inglese) e Super Écran (in lingua francese). La quarta stagione è composta da tre puntate, ognuna comprensiva di due episodi. La durata della puntata è di un’ora.

Billy Campbell, è il protagonista nel ruolo di John Cardinal legato alla sua collega Lisa Delorme (Karine Vanasse) da una profonda amicizia. Tra di loro non sono molto loquaci. Il loro legame è fatto di silenzi intensi ed eloquenti. E spesso si trovano di fronte a scelte che potrebbero portare le loro strade a dividersi.

Billy vuole preservare il rapporto con la figlia Kelly (Alanna Bale), Lisa ha ricevuto un’opportunità di lavoro a Toronto. Prima però una terribile indagine li costringe a collaborare ancora una volta insieme. Un caso apparentemente banale coinvolge un politico scomparso e si trasforma presto in una serie folle di omicidi. In ognuno il serial killer rapisce e uccide le proprie vittime congelandole, sfruttando la glaciale notte canadese della baia di Algonquin.

Cardinal e Lisa alle prese con un nuovo avversario

Il nuovo avversario di Cardinal e Lisa colpisce le proprie vittime in maniera apparentemente casuale, disorientando i due detective che si trovano così in grande difficoltà a collegare gli indizi di questo agghiacciante scenario.

L’indagine si complica ulteriormente quando si intreccia con le vicende personali e i trascorsi dei due investigatori, sempre più disorientati da quest’ultimo caso che potrebbe costare loro la vita.

La serie Cardinal, coprodotta dallo stesso Giles Blunt, è distribuita con successo in USA, Australia, Israele, UK, Spagna, Germania, Scandinavia.

L’appuntamento è il 28 aprile 2020 alle ore 21.10 su laF (Sky 135) per tre martedì ed è disponibile On Demand su Sky e su Sky Go.