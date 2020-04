Stasera in tv martedì 28 aprile 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera in TV martedì 28 aprile. Prime time ricco di film, ma non mancano informazione e intrattenimento. Su Rai 1, Un nuovo giorno con Andrea Bocelli, Karol – Un uomo diventato Papa su Canale 5 e Le Iene Show su Italia 1. L’informazione trova spazio con #Cartabianca, Di Martedì e Fuori dal Coro.

Stasera in tv martedì 28 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Martedì 28 aprile, su Rai 1 alle 21:25 va in onda Un nuovo giorno – Andrea Bocelli live. Prosegue la programmazione dedicata agli artisti italiani, con tre show del tenore toscano. Ripropone estratti dei concerti al Colosseo di Roma, all’Arena di Verona e al Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa). Scenari splendidi nei quali l’artista è stato accompagnato da star italiane e internazionali in un repertorio tra lirica e tradizione melodica. Lo spettacolo supporta i progetti dell’Andrea Bocelli Foundation per favorire l’educazione digitale.

Rai 2 stasera programma alle 21:20 il film Finalmente sposi, di Lello Arena. Monica Lima ed Enzo Iuppariello (il duo comico degli Arteteca) sono i protagonisti di un matrimonio eccentrico e di una luna di miele ben diversa dalle aspettative. Nel cast Sergio Friscia, Nunzia Schiano e Ciro Ceruti.

Su Rai 3, alle 21:20, Bianca Berlinguer conduce la puntata settimanale di #Cartabianca. Approfondimento dedicato agli scenari poco chiari della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus e alle prospettive di aiuto economico da parte dell’Europa.

Rai 4 programma alle 21:10 il film d’azione Vendetta finale, di Isaac Florentine. Con Antonio Banderas, Karl Urban e Paz Vega. Frank è un avvocato di successo che viene sconvolto dall’omicidio della moglie e della figlia, amate quanto trascurate fino a quel momento.

Mentre su Rai 5, alle 21:15, c’è Demolition – Amare e vivere. Con Jake Gyllenhaal e Naomi Watts.

Su Rai Movie, alle 21:10, I segreti di Brokeback Mountain. Il celebre film di Ang Lee racconta la storia d’amore tra due cowboys ambientata nel cuore degli Stati Uniti nel 1963. Con Heat Ledger, Jake Gyllenhaal e Michelle WIlliams.

Infine, Rai Premium propone alle 21:20 L’amore, il sole e le altre stelle, film del ciclo Purché finisca bene. Con Chiara Ricci, Ricky Memphis, Marco Bonini ed Anna Ferzetti.

Stasera in tv martedì 28 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, Canale 5 programma alle 21:45 Karol – Un Papa rimasto uomo. La seconda e ultima parte della mini-serie su Papa Giovanni Paolo II ne ripercorre il pontificato, ricco di momenti simbolici. Con Michele Placido, Ennio Fantastichini, Raoul Bova e Violante Placido.

Su Italia 1, martedì 28 aprile alle 21:18, una nuova puntata de Le Iene Show. Dopo l’interruzione per l’emergenza, tornano alla conduzione Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri. Tra gli altri, servizi sugli orfani di femminicidio, sull’opaca gestione cinese dell’epidemia di COVID-19 e sulle difficoltà di quella italiana.

Su Rete 4, alle 21:23, il talk Fuori dal coro. Mario Giordano ospita il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, per poi approfondire gli scenari economici cui andremo incontro.

I programmi di La 5 prevedono alle 21:10 il film Sliding Doors di Peter Howitt. Due storie incrociate con protagonista una stessa ragazza – interpretata da Gwyneth Paltrow – iniziano nello stesso istante davanti le porte della metropolitana, ma si sviluppano in maniera molto diversa.

Su Italia 2, alle 21:17, Keanu Reeves è protagonista di Man of Tai Chi. È il film d’esordio come regista per l’attore canadese e racconta del combattente di arti marziali Tiger Chen, a Pechino.

Mentre su 20, alle 21:00, c’è il film Scott Pilgrim vs the world, ispirato al fumetto Scott Pilgrim e diretto da Edgar Wright. Il bassista di una band indie vuole iniziare una relazione con la diciassettenne Ramona. Per riuscirci, deve fare i conti con gli ex fidanzati della ragazza.

Cine 34, alle 21:10, propone il celebre L’esorciccio, con Ciccio Ingrassia e Lino Banfi.

Iris, per il ciclo C’era una volta il western, trasmette alle 21:10 Cavalca vaquero!, di John Farrow.

Infine, su Mediaset Extra, alle 21:15, le repliche de La sai l’ultima?, nella prima edizione condotta da Pippo Franco e Pamela Prati.

Programmi martedì 28 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

I programmi di martedì 28 aprile de La7 prevedono alle 21:15 l’appuntamento settimanale con Di Martedì. Nello studio di Giovanni Floris si torna a parlare di emergenza coronavirus. Ospiti politici ed esperti.

La serata di Real Time inizia alle 21:20 con un episodio di Primo Appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio.

Segue, alle 22:35, il primo episodio di Missione Fashion Style.

NOVE propone alle 21:25 il film Corpi da reato, diretto Paul Feig con Sandra Bullock e Melissa Mc Carthy.

Su Cielo, alle 21:15, Into the Wild – Nelle terre selvagge. Il film di Sean Penn racconta la scelta di vita anticonformista del giovane Christopher McCandless. Abbandona la vita agiata e di successo che lo aspetta per avventurarsi da solo nella natura selvaggia, verso l’Alaska.

Mentre, Tv8 programma alle 21:25 il film Spider-Man: Homecoming. È la pellicola del 2017 riservata alla saga di Peter Parker.

Infine, Paramount Channel programma alle 21:10 Nata per vincere, il film Sean McNamara che racconta le avventure dell’adolescente Terry Fletcher, interpretata da Hilary Duff.

La programmazione Sky per la prima serata di martedì

La programmazione di Sky Uno, alle 21:15 prevede una nuova puntatadi EPCC – E Poi C’è Cattelan. Ospiti la campionessa di sci Federica Brignone e il tennista Fabio Fognini. Ma ci sarà anche un intenso monologo dell’attrice teatrale Lella Costa.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, in onda Spartacus – Sangue e rabbia. L’episodio 10 della prima stagione.

Su Sky Atlantic Maratone, invece, l’episodio 9 della prima stagione di Succession.

Mentre su Sky Arte c’è alle 21:15 The 2000’s – Fuga da Wall Street. È il penultimo episodio della serie prodotta da Tom Hanks sui passaggi socio-politici più importanti degli anni Duemila.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda Classe Z, film del 2017 diretto da Guido Chiesa. Con Alessandro Preziosi.

Sky Cinema Collection trasmette alle 21:15 Over the top, con Sylvester Stallone.

Inoltre, Sky Cinema Family propone alle 21:00 il film d’animazione Gli Incredibili 2.

Sky Cinema Action dedica la prima serata a Apocalypto di Mel Gibson.

Sky Cinema Romance, alle 21:00, Breaking Dance.

Su Sky Cinema Comedy serata con Adam Sandler e Un weekend da bamboccioni 2. Alle 21:00.

Sky #iorestoacasa 1 programma Beethoven, alle 21:15.

Infine, su Sky Cinema #iorestoacasa 2 alle 21:15 c’è Rambo – Last Blood.