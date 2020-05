Paramount Network trasmette Il giovane ispettore Morse 4. L’appuntamento è in prima serata sul canale 27 del digitale terrestre.

Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta la quarta stagione del prequel dello storico Ispettore Morse, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter. La serie è uno dei contenuti light crime più seguiti dai telespettatori di Paramount Network.

Il giovane ispettore Morse 4 Paramount Network

Anche nella quarta stagione i protagonisti della serie di Paramount Network, sia detective di professione, sia persone comuni particolarmente scaltre e argute, si trovano a risolvere crimini intricati e scovare i colpevoli.

Il canale, con l’hashtag italiano #iorestoacasa e il claim globale #AloneTogether è rivolto a tutti gli amanti del genere light crime. In quest’ottica arriva la nuova stagione de Il giovane Ispettore Morse con ulteriori colpi di scena e casi intricati da risolvere.

Riprendono le misteriose vicende del commissario Constable Endeavour Morse, brillante protagonista de Il giovane Ispettore Morse.

L’inedita serie tv inglese è scritta da Russell Lewis e prodotta da Mammoth Screen per ITV.

Shaun Evans, nel ruolo di uno del giovane ispettore nato dalla penna di Colin Dexter, da vita ad un personaggio intelligente e imprevedibile. Costantemente coinvolto in intricate indagini, è animato da forti passioni: la musica classica, i cruciverba, la birra chiara e le auto d’epoca.

Il giovane ispettore Morse 4 i nuovi episodi

I quattro nuovi episodi sono come al solito a se stanti con inizio e fine. Veri e propri Tv movie. Si svolgono nel 1967, nel periodo che va dall’estate all’autunno di quell’anno. L’ispettore Morse scopre che la sua prova d’esame da sergente è stranamente scomparsa. In questo modo non risulta idoneo alle indagini. Il suo è l’unico documento d’esame ad essere stato perso. A quanto pare qualcuno dai vertici cerca di sabotare la sua promettente carriera.

Il giovane ispettore Morse non avrà neanche il tempo di arrendersi e restare inoperoso. Infatti avrà diversi omicidi e situazioni pericolose da risolvere, con intelligenza e sangue freddo. Nel frattempo, Joan Thursday è ancora nascosta e Morse proverà a rintracciarla. Riuscirà a sostenere la pressione di questi crudeli giochi di potere ed efferati omicidi in una sola estate?

Il cast della quarta stagione

Accanto a Shaun Evans (Whitechapel), nel cast figurano Roger Allam, Jack Laskey, Sean Rigby,Anton Lesser eJames Bradshaw.

Ricordiamo inoltre che gli episodi della nuova stagione saranno disponibili anche sul sito di Paramount Network (www.paramountnetwork.it) per trenta giorni a partire dal giorno successivo alla messa in onda.