Il coraggio di Angela Rai 1 – Lunetta Savino interpreta Silvana Fucito

Questa sera, venerdì 5 giugno, su Rai 1 alle 21:25 va in onda la mini-serie Il coraggio di Angela. La protagonista, interpretata da Lunetta Savino, è un personaggio ispirato alla storia vera dell’imprenditrice Silvana Fucito, ribelle anti camorra. La mini-serie è stata prodotta in due puntate da Rai Fiction e Magnolia Fiction, nel 2008, per la regia di Luciano Manuzzi. Oggi va in onda nel formato di un unico film tv.

Il coraggio di Angela – Trama della serie di Rai 1 con Lunetta Savino

Angela Latella (Lunetta Savino) è la commerciante napoletana protagonista de Il Coraggio di Angela. Gestisce un negozio di vernici insieme al marito Pasquale (Andrea Tidona) e la loro è una famiglia piuttosto serena.

Napoletano è anche il diciassettenne Salvatore Marra (Gianluca Di Gennaro), nipote di Anna e figlio del boss Ciro Marra (Gaetano Amato). Salvatore è orfano di madre, mentre il padre è in carcere con l’accusa di omicidio. Vive con la zia Grazia (Maria Pia Calzone), la quale, però, non riesce a tenerlo lontano dai guai.

La situazione le sfugge di mano quando Salvatore accoltella l’amico Nino (Raffaele Vassallo), figlio del camorrista reo di aver accusato e spedito in carcere Ciro Marra.

Salvatore segue evidentemente le orme malavitose del padre e per evitarlo a Grazia non resta che un ultimo tentativo: affidarlo alla cugina Anna Latella.

Anna reagisce alla proposta con titubanza. Capisce che integrare Salvatore nella famiglia non è semplice e teme di minare la tranquillità costruita insieme al marito. Tuttavia, si decide ad accogliere il nipote, convinta di potergli regalare un’opportunità.

Il negozio di vernici, intanto, è messo a rischio dalla malavita locale. Le richieste di pizzo sono sempre più esose, mentre Anna decide di non cedere ai pagamenti, nonostante le minacce. A tentare di soggiogarla è un boss locale, a cui poco dopo si sostituisce con la forza Ciro Marra. L’uomo è deciso ad impedire che il figlio Salvatore venga allontanato da lui e dal futuro a cui lo aveva destinato.

Per la famiglia Latella inizia un braccio di ferro con la malavita, di fronte al quale Anna non ha alcuna intenzione di cedere. Pur di mantenere intatta la propria integrità, accetta di andare incontro alle ritorsioni e di farsi incendiare il negozio. Infine, denuncia i suoi aguzzini.

Il coraggio di Angela Rai 1 – Tratto dalla storia vera di Silvana Fucito

Le vicende narrate ne Il coraggio di Angela ricalcano la storia vera dell’imprenditrice napoletana Silvana Fucito. All’inizio degli anni Duemila, la Fucito gestiva un negozio di vernici a San Giovanni a Teduccio (un quartiere di Napoli), che fu incendiato nel 2002 dopo il rifiuto della proprietaria di pagare il pizzo.

Grazie al coraggio con cui denunciò gli estorsori, Silvana Fucito divenne un’eroina anti-camorra. Nel 2005, persino il celebre settimanale statunitense Time la inserì tra gli eroi dell’anno. Mentre, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel 2007, la insignì dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Nel frattempo, assunse la carica di coordinatrice della Federazione Antiracket. Incarico da cui si dimise in seguito alle accuse di illecito rivolte al marito.

Dopo Felicia Impastato e Il figlio della Luna, Lunetta Savino interpreta, dunque, un’altra storia vera, con un personaggio simbolo di resistenza civile. La replica de Il coraggio di Angela, in onda questa sera su Rai 1, chiude un trittico con l’attrice pugliese iniziato il 22 maggio.

Dov’è girata la mini-serie di Rai 1 con Lunetta Savino



La mini-serie di Rai 1 Il Coraggio di Angela segue le orme della storia originale di Silvana Fucito ed è girata a Napoli. Tuttavia, le scene dirette dal regista Luciano Manuzzi hanno come sfondo luoghi in parte diversi.

Ad iniziare dal Complesso di Sant’Eligio – nei dintorni di Piazza Mercato – e dal Museo di Totò a Palazzo dello Spagnuolo, nei pressi del Rione Sanità.

Altre scene sono girate al Porto di Napoli, sulle strade del lungomare e tra gli edifici moderni del Centro Direzionale. Infine, compaiono l’Ospedale San Gennaro e il carcere di Poggioreale.

Per quanto riguarda la sceneggiatura, la storia interpretata da Lunetta Savino ha preso forma dalla penna di Maura Nuccetelli, Claudio Corbucci e Diego De Silva. Quest’ultimo, apprezzato autore napoletano di libri come Certi bambini, Non avevo capito niente e Mancarsi. L’ultimo ad essere pubblicato è Superficie, del 2018.

Il coraggio di Angela 5 giugno Rai 1- Cast completo, attori e personaggi interpretati

