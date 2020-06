Costantino della Gherardesca torna su Rai 2 con Resta a casa e vinci.Si tratta della versione rinnovata del quiz tradizionale dal titolo Apri e vinci che il conduttore ha gestito nel pomeriggio della seconda rete per alcune edizioni.

Resta a casa e vinci dal 6 luglio Costantino della Gherardesca

E’ stato lo stesso Costantino della Gherardesca ad annunciare la presenza del suo quiz svelando anche la data in cui arriva sul day time di Rai 2: il 6 luglio prossimo.

Il programma è naturalmente adeguato alle nuove regole anti Covid e non prevede che il conduttore si rechi a casa delle persone alle quali citofona. Questo era, infatti, lo schema del passato.

I concorrenti, dunque, restano nelle loro abitazioni e potranno rispondere alle domande poste da Costantino in tutta sicurezza. Lo schema dei quesiti è come al solito quello tradizionale con la possibilità di vincere inizialmente piccole somme. Successivamente il montepremi viene incrementato, a seconda della difficoltà dei quesiti.

La novità di questa edizione particolare è la finalità benefica del gioco. Infatti i concorrenti accumulano risposte esatte e quindi soldi, a favore della Protezione civile. Si vuole così dare un contributo in solidarietà in questo momento così particolare della nostra vita, quando la pandemia è molto limitata ma non ancora debellata.

Il quiz di Costantino della Gherardesca va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì nel day time pomeridiano. E sarà presente nel palinsesto della seconda rete per tutta l’estate.

Intanto è confermata anche la ripresa nella stagione autunnale, sempre nella medesima collocazione del day time pomeridiano. E quasi certamente con la stessa formula.E con il medesimo titolo.

Costantino torna anche a Pechino Express

Intanto è confermata anche la nuova stagione di Pechino Express di cui Rai 2 sta preparando lo schema proprio in questo periodo. La scorsa edizione si è svolta in Cina prima della pandemia.

Si sta decidendo in questo periodo il nuovo itinerario.