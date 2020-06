Nuova puntata oggi 23 giugno di Daydreamer, la soap opera turca in onda nel day time pomeridiano di Canale 5. Protagonisti sono Can Divit interpretato da Can Yaman) e Sanem Aydin a cui dà il volto l’attrice Demet Ozdemir. Personaggio importante è anche Emre (Birand Tunca) il fratello di Can.

Daydreamer puntata 23 giugno trama

Nella puntata odierna della soap opera, viene organizzato a casa di Can il servizio fotografico con la modella Arzu curato dallo stesso Can, come fotografo secondo l’accordo stipulato tra i due. In questo contesto Sanem si lascia andare ad un gesto poco professionale: fa cadere volontariamente la modella perché’ gelosa delle avance rivolte a Can.

Questo comportamento fa sorgere una discussione molto accesa tra Sanem e Can. E’ tale la tensione tra i due che decidono di non rivolgersi più la parola se non per questioni di lavoro.

Nel frattempo Emre, sempre geloso del fratello e del successo che riscuote sulle donne, ha progettato un altro piano. Xerca di sabotare il sopralluogo attraverso il quale la loro azienda potrebbe vincere un contratto di lavoro con una grande azienda cosmetica internazionale.

E, per riuscire nel suo intento chiede l’aiuto di Sanem.

Intanto Can e Sanem sono innamorati l’uno dell’altra. Ma nessuno ha il coraggio di manifestare i propri sentimenti. Can spesso è distratto perchè immagina di essere accanto alla sua dipendente. E lo stesso accade per Sanem.

Ma sta per accadere un evento inaspettato. Ad un certo punto Sanem si rende conto di essere stata utilizzata, a sua insaputa per sabotare i lavori di Can all’interno dell’azienda. E prende una decisione che mette in apprensione Can.

Daydreamer: Le ali del sogno – il cast completo