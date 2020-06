Nuova puntata oggi martedì 30 giugno di Daydreamer. La soap opera in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano dà appuntamento ai telespettatori alle 14:45. Ci sono nuove dinamiche che coinvolgono i due personaggi principali Can e Sanem.

Daydreamer 30 giugno anticipazioni

Nella puntata odierna di Daydreamer, il pubblico assiste un momento di grandissima difficoltà da parte di Can Divit, interpretato dall’attore turco Can Yaman. Abbiamo visto che Aylin aveva messo a punto un piano diabolico per colpire Can e minarne sia la propria credibilità sia quella dell’azienda.

Adesso il fotografo rischia addirittura di essere incriminato per plagio. A questo punto Sanem, che ha avuto un ruolo importante nelle dinamiche tra Emre, e Can, accusa Emre di aver fatto del male a suo fratello. E si sente in colpa.

Ma la diabolica Aylin riesce ancora una volta rabbonirlo. Intanto il campus motivazionale che aveva organizzato l’imprenditore italo-francese Fabbri ha avuto delle conseguenze. Fabbri continua a credere che Can e Sanem stanno insieme. Ma la situazione molto presto diventa complicata da gestire.

Sanem si era presentata al campus con Osman spacciandolo per fidanzato.Ma per la ragazza è impossibile evitare Can e concentrare le sue attenzioni su Osman che le è del tutto indifferente.

Can accusato di plagio

Quando Can viene accusato di plagio, il giovane fotografo rischia la depressione. Infatti Aylin aveva contattato un hacker e gli aveva commissionato la pubblicazione on-line di alcune foto identiche agli scatti fatti da Can a Sanem per la sua campagna a favore delle donne. Purtroppo il piano di Aylin centra il bersaglio.

Emre è davvero sconvolto. E’ vero che lui aveva incaricato Sanem di trafugare la cartellina delle foto dallo studio di Can. Ma lui l’aveva consegnata ad Aylin. Ed a questo punto finalmente Emre comincia a sospettare che Aylin si stia comportando male facendo il doppio gioco.

Naturalmente Aylin si tira fuori da ogni coinvolgimento e Sanem si ribella.

Non erano questi i patti per colpire Can e quello che è accaduto supera per lei ogni aspettativa.

Il più preoccupato è Emre. Si trova in una situazione complicata perché ha paura di perdere la fiducia del fratello e si sente in colpa Infine arriva per Can anche una bruttissima notizia: L’associazione dei fotografi ai quali si era iscritto con molta fatica gli ha sospeso la licenza.

Daydreamer puntata 30 giugno – streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.