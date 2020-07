Dopo gli eventi che sono accaduti nella puntata precedente, oggi torna in video su Canale 5 Daydreamer con la puntata del 2 luglio 2020. Siamo al diciassettesimo episodio della soap opera proposta dalla principale reti Mediaset nel daytime pomeridiano. In particolare alle 14.45 la fascia oraria di Uomini e donne. I protagonisti sono Can e Sanem che in questa puntata avrà un ruolo particolarmente importante.

Daydreamer 2 luglio Sanem smaschera Emre

Nella precedente puntata abbiamo visto che Sanem è andata alla ricerca di Can per comunicargli la sua momentanea espulsione dall’Associazione dei fotografi internazionali. Il motivo è l’accusa di plagio rivolta a Can per aver pubblicato alcune foto facendole passare per recenti. Invece erano state trovate su un altro sito con la data di un anno prima.

Tutto questo era stato un diabolico piano messo a punto da Aylin per screditare definitivamente il fotografo. Aylin riesce ancora una volta a convincere Emre della sua innocenza. Ma Sanem, che ha trovato Can in una situazione psicologica molto delicata, lo convince a presentarsi alla commissione disciplinare e a spiegare quanto è accaduto. La ragazza smaschera Emre, accusandolo di essersi comportato molto male nei confronti del fratello.

Can si presenta a testimoniare Ma i suoi colleghi decidono in ogni caso di revocargli la licenza. In effetti Can non ha alcuna prova da mostrare alla commissione di essere innocente. Quindi per adesso la situazione non cambia. Aylin si presenta a sorpresa da Emre e spiega di essere innocente. Riesce ancora una volta a convincerlo. La bellissima manager però è all’oscuro di un evento fondamentale. Ayane ha scoperto l’indirizzo dell’hacker che ha pubblicato le foto di Can in un sito con la data di un anno prima.

Daydreamer puntata 2 luglio – streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.

