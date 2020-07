Alice Nevers 12 è in onda questa sera su Giallo con gli episodi 3 e 4. L’appuntamento è sul canale 28 del digitale terrestre. I titoli degli episodi sono rispettivamente Tra il bene e i male e XXL.

La scorsa settimana è iniziata la dodicesima stagione della serie francese con protagonista la giudice donna interpretata da Marine Delterme. La giudice opera a Parigi nel prestigioso commissariato sito a Quai des Orfèvres. Accanto a lei il fido assistente Marquand, braccio destro nelle indagini di cui la Nevers deve occuparsi.

Le atmosfere sono tra il giallo e il poliziesco, con molti ingredienti drammatici. La serie, di produzione francese è giuta alla 17esima stagione ed è trasmessa in Francia su TF1.

Alice Nevers 12: episodi 3 e 4 – trama Nel bene e nel male

L’episodio 3, in onda questa sera ha come titolo italiano Tra il bene e il male. Il titolo originale francese è Entre dieu et diable. La messa in onda in terra madre è stata accolta da un pubblico di 6.340.00 mila telespettatori con il 26.1% di share.

Tra i personaggi di puntata ci sono Laurence Oltuski nel ruolo di Corinne Leblanc e Marie Collins che interpreta la religiosa madre. Angèle.

La storia inizia anni dopo la liberazione dal carcere di Corinne Leblanc, denominata Il mostro de Villeneuve. La donna ha vissuto nel Convento degli Appolini per molto tempo. Condannata per aver indotto alla prostituzione bambini e ucciso un educatore, la sua presenza, nel convento è stata mal accettata. Quando una religiosa viene assassinata, tutti i sospetti confluiscono su di lei che viene considerata colpevole. Ma Alice Nevers dubita fortemente che possa essere ricaduta nell’omicidio. E inizia ad indagare in un’altra direzione, indagando sul passato della monaca assassinata.

Infine Marquand è costretto a ospitare sua figlia incinta, nonostante i rapporti con la ragazza non siano dei più cordiali.

Alice Nevers 12: episodi 3 e 4 – trama XXL

Il secondo episodio ha come titolo XXL che coincide con il titolo francese. Quando è andato in onda, su TF1 ha conquistato 5 milioni e 700 mila con il 27,9 % di share.

Tra i personaggi di puntata ci sono David Chausse nel ruolo di Mattéo Fabrizzi e Élisabeth Margoni che interpreta la madre di Matteo.

L’episodio inizia con il ritrovamento del corpo di Matteo Fabrizzi, un giovane genio dell’alta moda, che viene scoperto sulla passerella della sua ultima sfilata di moda. La modalità con cui è stato assassinato è davvero drammatica e sconvolgente. Il giovane è stato alimentato forzatamente fino all’esplosione del suo stomaco. Inoltre, indossava un giubbotto antiproiettile.

Come sempre la Nevers arriva sul luogo del delitto e inizia a indagare sulle amicizie del giovane e sui suoi rivali.

Infine, la Nevers pensa che Marquand sia manipolato da Rachel e decide di indagare sul suo passato. Ma è davvero pronta a scoprire tutto sull’uomo che ama?

Alice Nevers 12 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 12 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme ( Alice Nevers 11 ): Alice Nevers

( ): Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani