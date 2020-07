Nella puntata di oggi venerdì 3 luglio 2020, arrivano nuove dinamiche per Daydreamer – le ali del sogno. La soap opera turca con protagonisti Can e Sanem va in onda ogni pomeriggio alle 14:45, dal lunedì al venerdì, sulla principale rete di Cologno Monzese.

Daydreamer 3 luglio Can viene riammesso nel Club dei fotografi

Come avevamo visto nella puntata precedente, Sanem era riuscita a trovare Can e a convincerlo a presentarsi dinanzi alla commissione internazionale dei fotografi per discolparsi.

Inoltre la giovane donna ha scoperto che dietro l’inganno si nascondeva il fratello Emre. Adesso è pronta a svelare al suo capo tutta la verità.

In effetti adesso Can è libero perché grazie all’aiuto di Ayhan e di J.J. è stato trovato l’indirizzo dell’ hacker che aveva effettuato il lavoro di inserimento delle foto di Cam in un sito con la data precedente di un anno.

A questo punto Sanem ha tutte le prove che scagionano Can dalle accuse. E commissione è pronta a restituirgli la licenza e a riammetterlo nel suo prestigioso e ristretto club.

Per Can è una grande vittoria che lo riconcilia con la sua professione ed è estremamente soddisfatto che sia stata proprio Sanem a salvarlo.

Ma Emre ha scoperto che la sua bellissima fidanzata Aylin ha mentito spudoratamente per mesi. La ragazza ha cercato di rovinare non solo l’azienda di famiglia ma anche la reputazione e il prestigio di Can.

I sensi di colpa di Emre e Sanem

Allora è preso da sensi di colpa nei riguardi del fratello. Per questo si abbandona ad una serata in cui si ubriaca e si rifugia nel suo ufficio. Per fortuna arriva Leila che lo trova ed avverte subito Can. Il fotografo non solo salva il fratello, ma è felice che sia stata Sanem a scagionarlo.

Sarebbe pronto per dichiarale il suo amore, ma non è così. Sanem è presa a sua volta dai sensi di colpa perché Can non sa che è stato il fratello a guidarla per impossessarsi delle foto. L’ultimo colpo di scena riguarda Emre. Il giovane fa un tentativo di corrompere Sanem. Le offre una ingentissima somma che può consentirle di rifarsi una vita altrove, ma deve licenziarsi. Tutto in cambio del suo silenzio con Can.