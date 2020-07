Nuova settimana di programmazione per Daydreamer che torna con la puntata di lunedì 6 luglio 2020. La soap opera turca è in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. I protagonisti principali sono Can e Sanem. La storia raccontata è ambientata a Istanbul. Il titolo originale turco è Erkenci Kus.

La serie è andata in onda in Turchia nel 2019. E’ composta da 51 puntate della durata di 120 minuti l’una,divise in due stagioni.In Italia, la durata è stata modificata.

Daydreamer 6 luglio Sanem si dimette

Dopo quanto è accaduto nella puntata precedente, Sanem si è finalmente resa conto che Emre, l’ha ingannata e si è servita di lei per affermare la propria supremazia nei confronti del fratello Can. E per estrometterlo dall’azienda.

Le sue ipotesi vengono confermate dallo stesso Emre. Per proteggere la fidanzata Aylin, il giovane Divit le ha fatto credere di essere stato lui a costruire intorno a Can lo scandalo del plagio delle foto, per distruggergli la carriera. Sanem è furibonda. Non vuole può essere la causa scatenante dei disastri di cui è involontario protagonista il giovane di cui è innamorata. Così annuncia a Emre di non avere più intenzione di obbedire alle sue disposizioni. E, come se non bastasse, svela di voler rivelare a Can tutta la verità prima di rassegnare le dimissioni.

A questo punto si apre un capitolo doloroso per Can e lo stesso Emre che è preso da sensi di colpa nei confronti del fratello.

Ma Sanem non torna sui suoi passi. E rassegna le dimissioni. Quando Can le chiede le motivazioni non trova di meglio che inventare scuse assurde. Ma né lui né Emre sono intenzionati ad accettarle.E cercano pretesti per allungare i tempi. Sperando che Sanem possa ripensarci.

In effetti qualcosa di molto importante accade. Sanem, che nel frattempo, ha continuato a lavorare, trova l’idea giusta per una nuova campagna pubblicitaria dell’azienda.E’ questo il pretesto atteso da Can: potrà trascorrere più tempo assieme alla giovane dipendente, sperando, finalmente, di rivelarle i sentimenti che prova per lei.

Daydreamer puntata 6 luglio – streaming