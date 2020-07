Da oggi, domenica 12 luglio 2020, nel day time pomeridiano di Rai 2 va in onda Shakespeare & Hathaway 2. Si tratta della seconda stagione della serie dalle atmosfere di commedia con ingredienti mistery e polizieschi. La prima è iniziata lo scorso anno sempre su Rai 2 il 4 agosto. Poi fu interrotta. E gli altri episodi sono andati in onda tra giugno e luglio 2020. La seconda stagione è inedita in Italia e viene trasmessa dalla seconda rete in prima visione. Si compone di dieci episodi.

Shakespeare & Hathaway 2 produzione, regia, dove è girata

La serie è prodotta dalla stessa squadra di produzione di Doctors, Land Girls, Padre Brown, The Coroner.

Particolare significativo: la serie è ambientata nella verde Stratford-upon-Avon, famosa in tutto il mondo per essere la città natale di William Shakespeare.I riferimenti al grande drammaturgo sono notevoli nella trama. Ad esempio l’ispettore di polizia locale ha come cognome Marlowe. Il riferimento è a Christopher Marlowe tra i più grandi drammaturghi del Rinascimento Inglese insieme allo stesso Shakespeare. Ma i riferimenti al grande Bardo sono molti negli episodi anche della seconda stagione.

Il titolo originale è Shakespeare & Hathaway: Private Investigators. La serie televisiva è una produzione britannica creata da Paul Matthew Thompson e Jude Tindall. Viene trasmessa dal 22 febbraio 2018 su BBC One.

Shakespeare & Hathaway 2 trama generale

L’ex ispettore Frank Hathaway, (Mark Benton) è un investigatore privato squattrinato e pieno di debiti. Un giorno incontra Luella Shakespeare (Jo Joyner) dalla quale viene assunto per indagare sul fidanzato incontrato online.

Hathaway e il suo assistente, Sebastian Brudenell (Patrick Walshe McBride), scoprono che il giovane è un truffatore. Ma Luella non accetta la realtà. Si fida del suo fidanzato e il matrimonio viene celebrato. Purtroppo, però, il neo sposo viene ucciso alla reception del grande albergo dove avrebbero dovuto soggiornare dopo le nozze.

E Luella viene sospettata di omicidio dall’ispettore della polizia locale Christina Marlowe che, dettaglio non indifferente, era la ex fidanzata di Frank. Quando tutto è stato chiarito, i due si mettono a investigare insieme.

Trama Una vergognosa fortuna

Nel primo episodio della seconda stagione, i due investigatori, Frank e Luella sono chiamati ad investigare su un singolare caso. Un cane di razza è fuggito dalla vita dei facoltosi proprietari. Il quattrozampe è molto viziato e legato ai padroni. Perciò la sua fuga, che sembra volontaria, appare molto strana. I proprietari temono che si tratti di una vendetta nei loro riguardi e che ci possano essere ulteriori ritorsioni nei loro confronti.

Il cane, presumibilmente adottato dalla famiglia è stato chiamato Tybalt. Si tratta di uno Staffordshire terrier razza canina che si è sviluppata negli USA verso il 1936. Ma il nome Tybalt è un riferimento al personaggio con lo stesso nome in Romeo e Giulietta..