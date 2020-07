Un Posto al Sole torna dal 13 luglio su Rai 3 con le nuove puntate post Covid. Riprende l’appuntamento dal lunedì al venerdì, in access prime time, alle ore 20.45. Sono trascorsi 100 giorni da quando la soap sotto il Vesuvio venne interrotta per l’emergenza Coronavirus.

Un posto al sole nuove puntate curiosità sulle registrazioni

Il daily-drama italiano più longevo della televisione italiana, è stato ininterrottamente in onda dal 1996. Adesso riparte da Napoli nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutti i professionisti impegnati sul set.

Un posto al sole è amato dal pubblico perchè intreccia amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia, con il vissuto quotidiano e le tematiche sociali. Il successo crescente ne conferma da ventitré anni e circa 5480 episodi la capacità di rappresentare uno spaccato della società in cui tutti possono identificarsi.

Location nazionali ed internazionali fanno da sfondo alle vicende narrate e nate a Palazzo Palladini, punto di riferimento per gli spettatori italiani e stranieri.

Grazie al costante approfondimento delle storie e dei backstage – anche attraverso i profili ufficiali social – il daily drama di Rai3 continua a conquistare ogni anno nuovi e giovani spettatori.

In ottemperanza al protocollo di sicurezza, le troupe attualmente al lavoro sono tre, una in esterni e due in interni. Il set è sanificato al mattino e a fine giornata. Sono state riscritte le scene per mantenere il distanziamento sociale, quindi niente baci e abbracci. Se si vedranno personaggi vicini sarà solo grazie a un escamotage della regia.

Ogni attore ha il suo camerino fisso dove riceve i costumi igienizzati al mattino e a fine giornata. Il set, su cui è presente solo il personale strettamente necessario, viene sanificato ad ogni ciak. Si indossano mascherine e il regista porta anche la visiera. Per il momento sono sospesi trucco e parrucco e ogni attore si prepara autonomamente. Misuratori di temperatura sono stati sistemati all’ingresso dei set.

Dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti con il racconto? Serena e Filippo sono alle prese con la nuova vita dopo il divorzio.

Marina Giordano, scampata al tentativo di omicidio grazie a Roberto Ferri, è contesa tra lo stesso Ferri e Fabrizio Rosato.

Giulia Poggi e famiglia sono impegnati nella gestione del cagnolino arrivato alla Terrazza.

Guido e Mariella sono sempre più impegnati nella complicata organizzazione del loro matrimonio.

Mentre il magistrato Nicotera spera di dare una svolta alle indagini sul clan Tregara.

Tutti i numeri di Un Posto al Sole

In questi 24 anni abbiamo visto:

Attori in onda in ogni serie: 21 attori principali più 30/35 attori guest ricorrenti

Attori provinati fino ad oggi: 16.828

Guest e figurazioni speciali contrattualizzate: 2.212 attori ricorrenti e 8.040 figurazioni speciali

Reparto scrittura

1 Head writer, 4 editor, 5 storyliner, 3 sceneggiatori, 20 dialoghisti, 1 ricercatore, 1 coordinatore script

Registi: 10 in carica. 125 in 24 anni tra cui: Gabriele Muccino, Stefano Sollima, Francesco Micciché, Vincenzo Terracciano, Maurizio Simonetti, Lucio Gaudino, Claudio Norza e Francesco Vicario.

Comparse: 103.700

Staff dietro le quinte: circa 80 lavoratori continuativi per Fremantle e 120 per Rai

Puntate in onda in totale: 5475 al 03 aprile 2020

Scene girate: 97.740

Minuti di trasmissione ad oggi: 146.610

Blocchi prodotti (girati e montati): 1097

Episodi prodotti (girati e montati): 5490

Stockshot: 8.120: Scene in location: 25.350

Ascolto medio: Circa 8,0% share

Ascolto milioni in media: Intorno ai 2.000.000 – 2,3 milioni di telespettatori e il 9% di share mercoledì 13 marzo 2019

Matrimoni: 36 (girati e mancati)

Funerali: 26. Baci: 5.180

Schiaffi: 750

Personaggi arrestati: 43

Animali: 31

Bambini nel cast: 35

Armi in scena: 2.980

Foto di scena: 512.459

Caffè: 4.334.281. Cestini e pasti: 3.020.873

Fogli di carta: 389.800.000

Litri d’acqua: 419.232

Prove costumi: 36.173

Riunioni: 4.5780

Un posto al sole nuove puntate cast fisso

Ecco gli attori che fanno parte del cast fisso di UPAS

Alberto Rossi – MICHELE SAVIANI

Claudia Ruffo – ANGELA POGGI

Germano Bellavia – GUIDO DEL BUE

Ilenia Lazzarin – VIOLA BRUNI

Luca Turco – NIKOLIN REKA

Luisa Amatucci – SILVIA GRAZIANI

Marina Giulia Cavalli – ORNELLA BRUNI

Marina Tagliaferri – GIULIA POGGI

Marzio Honorato – RENATO POGGI

Michelangelo Tommaso – FILIPPO SARTORI

Nina Soldano – MARINA GIORDANO

Patrizio Rispo – RAFFAELE GIORDANO

Peppe Zarbo – FRANCO BOSCHI

Riccardo Polizzy Carbonelli – ROBERTO FERRI

Giorgia Gianetiempo – ROSSELLA GRAZIANI

Lorenzo Sarcinelli – PATRIZIO GIORDANO

Miriam Candurro – SERENA CIRILLO

Amato D’Auria- VITTORIO DEL BUE

Antonella Prisco – MARIELLA ALTIERI