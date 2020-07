Nuove dinamiche nella puntata del 14 luglio di Daydreamer – le ali del sogno. La soap opera turca, ambientata a Istanbul, va in onda nel day time di Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Daydreamer 14 luglio il commercio delle kofke

In questa puntata la fidanzata di Can, Polen, viene a sapere del rapporto esistente tra il suo ragazzo e Sanem. E la scoperta avviene in una maniera singolare.

Intanto Nihat è stanco di fare il casalingo a vita. Ed è sempre più convinto di potersi lanciare nel commercio delle kofke vegane. Ricordiamo che kofta è una polpetta di origine mediorientale fatta con carne e spezie, molto apprezzata. Ma Nihat vuole proporne una versione vegana, senza carne. E vuole lanciarsi nel commercio insieme a Muzzafer e Osman. I tre cercano un negozio dove potersi trasferire.

L’attenzione adesso è puntata su Sanem. La giovane continua a credere che l’Albatros misterioso sia Levent.

Nella medesima giornata, Sanem compie un sopralluogo ai capannoni di Remide. E viene coinvolta in una singolare cena a cui segue un dopocena pieno di curiosità, ma anche di pericolo.Intanto è arrivata anche Polen che non si trova a suo agio in quegli ambienti così sporchi e pieni di calcinacci. Solo adesso Can si rende conto che Sanem è attratta da Levante perchè crede che sia il misterioso Albatros. E cerca in tutti i modi di distoglierla da questa idea.

Can inizia ad essere gelosissimo perchè Levent sta cercando di fare delle avance alla Aydin. La quale a sua volta non si sottrae. E allora Can geloso cerca di intromettersi. Ma Sanem lo zittisce. Allora Can va via con Polen. Ma la lascia subito per rifugiarsi nel suo posto segreto.

