Alexandra serie tv Giallo

Giallo, canale 38 del digitale terrestre, propone per il prossimo autunno 2020 la serie tv Alexandra in prima visione e in esclusiva italiana.

Alexandra serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

I registi degli episodi proposti da Giallo sono due, Nicolas Guicheteau e François Basset. In particolare François Basset ha firmato la regia di tre episodi, gli altri due sono stati diretti da Nicolas Guicheteau.

Protagonista della serie è Alexandra Ehle a cui dà il volto Julie Depardieu, figlia dell’attore Gérard Depardieu. Creatrice della serie è Elsa Marpeau.

La produzione è della Karma Film in collaborazione con France Televisione. Il titolo originale è Alexandra Ehle, in Italia invece la serie viene trasmessa soltanto con il titolo Alexandra.

Le riprese si sono svolte in Francia in particolare nella regione di Bordeaux. Ogni episodio ha la durata di 90 minuti.

Alexandra serie tv – trama generale

La trama di Alexandra ha come protagonista una giovane donna, Alexandra Ehle, medico legale che lavora presso l’Istituto forense di Bordeaux. La dottoressa ha un amore sviscerato per il suo lavoro che considera una vera e propria missione. Vuole restituire ai morti la loro dignità e soprattutto dare loro giustizia. Con la sua professionalità cerca infatti più indizi possibili che possano dare agli inquirenti le notizie essenziali per portare alla scoperta degli assassini.

Alexandra Ehle collabora con una squadra di poliziotti che fanno capo a Antoine Doisneau, il comandante del commissariato.

Tra Alexandra e Antoine si è instaurato un rapporto di sfida reciproca. Infatti Alexandra tende con le sue indagini sul corpo delle vittime a mettersi sempre un passo avanti rispetto alle ricerche fatte dai poliziotti.

Alexandra è assistita nel suo lavoro dal giovane Théo Durrel appena arrivato all’istituto. Il giovane medico ha un fascino accattivante e Alexandra lo subisce in pieno. Molto presto tra i due medici si instaura un rapporto che va anche al di là della professione. Ognuno inizia ad avere fiducia dell’altro e questo rappresenta l’aspetto più efficace del loro lavoro. Molto spesso si trovano anche a non applicare alcune regole di base della legge. Ma è soltanto per rendere giustizia alle vittime.

Le due stagioni

La prima stagione è formata da due tv-movie i cui titoli sono rispettivamente Alexandra Ehle e Fou volant (in italiano Folle volo). La seconda, ed ultima stagione, è composta da tre episodi in cui titoli sono La morte vivante (La morte vivente), L’Hermaphrodite (L’ermafrodita) e La survivante (La sopravvissuta).

La serie in Francia è stata accolta da un discreto gradimento di pubblico. La share media su cui si sono attestati tutti gli episodi è del 18-18,5% che significa 4 milioni di telespettatori.

Alexandra serie tv – il cast completo

Di seguito il cast del film Alexandra serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori