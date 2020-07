Stanno per iniziare le riprese della serie tv Un capitano,che racconta l’avventura professionale e umana di Francesco Totti, ex numero 10 della Roma. E’ prodotta da Wildside per Sky

Un capitano serie tv Sky su Totti cast e regia

Come vi avevamo anticipato ad interpretare Francesco Totti è Pietro Castellitto, figlio di Sergio attore e regista, e della scrittrice Margaret Mazzantini.

Ecco gli altri ruoli sui quali c’è il crisma dell’ufficialità da parte della casa di produzione. A calarsi in Ilary Blasi è Greta Scarano la cui famiglia è di antica fede romanista.

Torna a recitare Monica Guerritore che è mamma Fiorella. Giorgio Colangeli è papà Enzo e Gianmarco Tognazzi, invece, si cala nel ruolo di Luciano Spalletti.

Nella serie sono previsti tre attori per Totti. Ognuno interpreta il protagonista nelle fasce di età previste dalla serie. E’ probabile che ci sia qualche ripensamento per Pietro Castellitto che non ha alcuna somiglianza con l’ex numero numero 10 della squadra capitolina. Sembra, infatti, che il giovane Castellitto sia stato sottoposto a lunghe sedute di trucco. Ma il risultato è stato inferiore alle aspettative.

La trama

La trama della serie ripercorre solo una parte della vita di Francesco Totti, oggi quarantaduenne.

Le prime immagini partono dall’infanzia e dai primi allenamenti fatti alla Lodigiani.

Momento clou è l’esordio nella squadra della Roma. La serie sottolinea come il calciatore non ha mai voluto lasciare la sua città ed ha rifiutato offerte mega milionarie. Questa scelta è dettata dall’amore per Roma e dal desiderio di essere sempre con la sua famiglia.

E poi il massimo della carriera calcistica che coincide con i Mondiali di calcio del 2006 sotto il cielo di Berlino. Era il 2006 e la vittoria della nazionale italiana consegnò al nostro Paese la quarta Coppa del mondo.

Inoltre la serie ripercorre il fastosissimo matrimonio e la nascita dei tre figli, Chanel, Christian e Isabel. Emozionanti i momenti dell’addio al calcio. La serie è composta da quattro puntate che attraversano gli anni compresi tra il 1975 e il 2007. Le riprese dovevano iniziare a fine febbraio del 2020.

Ma sono state fermate dal Coronavirus. Adesso il primo ciak per la serie tv Wildside per Sky dovrebbe essere battuto a fine luglio. Wildside ha comunque fatto sapere che non esiste ancora una data certa per il via alle riprese.

Le misure previste dai nuovi protocolli sanitari per i set avrebbero costretto a cambi di programma per le varie location, dovuti alla necessità di garantire il distanziamento sociale.

La storia parte dall’infanzia del Pupone e, con la sua stessa voce narrante, arriva fino ai tempi di oggi.