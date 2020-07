Canale 5, questa sera martedì 21 luglio, manda in onda, in replica la prima puntata de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti. Accanto a lui, in veste di inviato, il figlio Edoardo. Si tratta dell’edizione andata in onda nel 2015.

Lo Show dei Record 21 luglio – diretta

Ripercorriamo dunque quanto avvenuto.

Si inizia alle 21.30: il conduttore entra in studio annunciando che questo è il programma che farà entrare nelle nostre case i primati più assurdi e divertenti: non ci sono né trucchi né inganni. Poi Scotti introduce i giudici.

Lo studio si trasforma in un’arena per ospitare lo scontro tra i due uomini più forti del mondo, Zydrunas e Thor; vicino ai due, il conduttore sembra un peso piuma. La prova consiste nei 20 metri con frigorifero, ma la struttura da portare sulle spalle equivale a circa 400 chili. Thor si aggiudica il Guinness World Record.

Scotti presenta l’inviato dal “cognome un po’ ingombrante”, che ha filmato alcuni guinness in giro per il mondo. Oggi è in Cina, dove un impavido cerca di vincere il record per il manto di api più pesante: deve superare il record di 42 chili di insetti sul suo corpo.

Lo Show dei Record 21 luglio – i ragazzi del Parkour

Mentre l’uomo aspetta che le api lo ricoprano, Gerry Scotti chiude il collegamento per tornare in studio. Dal Veneto arrivano tre ragazzi che praticano il parkour: tutti loro superano il record di salto. Il parkour è uno “sport” estremo che consiste nell’eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo.

Alle 22.00 l’intrepido cinese ha collezionato 29 chili di api, ma deve arrivare a 42, perciò si va avanti.

Ci spostiamo ora in India, da cui arriva il Vispi team, un gruppo di fachiri che si distendono l’uno sull’altro sopra un letto di chiodi. Tra un uomo e l’altro però, viene appoggiato un ulteriore strato di chiodi. Si arriva ad un totale di sei, e la scena è piuttosto impressionante.

Si prosegue con un’esterna di “palo grasso“: un palo lungo diversi metri ricoperto di grasso da percorrere. Essendo questa una prima scrematura di concorrenti, il palo è stato ingrassato per soli 10 metri; sotto, una piscina piena di gommapiuma.

La donna dai tacchi più alti

Dopo il secondo break pubblicitario, si rientra con un nuovo stravagante record: tacchi alti. Scotti ha indossato calzature adatte all’occasione, ragion per cui dimostra qualche problema a camminare. La campionessa arriva dalla Russia. Con un paio di tacchi 15 ai piedi, Oxana riesce a camminare sulla fune, esibendosi in un raro numero di funambolismo. La ragazza riesce ad aggiudicarsi il guinness, battendo l’australiana in carica e addirittura raddoppiando la distanza percorsa.



I due concorrenti successivi si sfidano a suon di salti all’indietro. Dalla Repubblica Ceca invece, l’uomo che in 60 secondi, deve spaccare il maggior numero possibile di tronchi: per ogni tronco, ha a disposizione un solo colpo; Martin però non ce la fa.

Usciamo ancora una volta fuori per seguire le gesta degli “scatenati del palo grasso”: l’obiettivo sarebbe sfidare lo specialista statunitense in carica, ma finora solo un ragazzo riesce a percorrere i 10 metri senza cadere.

È francese lo “Spiderman” che ha scalato 140 grattacieli a mani nude; Gerry Scotti lo intervista. Alain Robert è stato anche arrestato per le sue gesta, perché non è legale arrampicarsi sulle facciate degli edifici: in totale sono 120 arresti. Robert sfrutta la popolarità delle sue imprese per dare risalto ai messaggi di Greenpeace.

Mentre il cinese è sempre più ricoperto di api, tanto da essere completamente marrone, in studio entra Derek Boyer, l’australiano che da 15 anni nessuno è riuscito battere in quanto a forza. Per 1 minuto e 9 secondi riesce a staccare due pesi, portandoli con le braccia tese in orizzontale oltre la linea delle spalle. Entra poi in azione l’uomo bandiera, che addirittura riesce a fare 14 flessioni pur essendo in posizione orizzontale rispetto al palo.

Lo Show dei Record 21 luglio – i sommelier del peperoncino

Protagonista del record seguente è il peperoncino: in studio quattro “coraggiosi” pasteggiano a base di peperoncini, inghiottendoli con le lacrime agli occhi. Alle 23.45 è il momento di premiare il concorrente cinese sommerso dalle api.

Vi sono poi una serie di record che non possono essere ospitati in studio perché non consistono in prove fisiche: l’uomo che possiede oltre 2000 paia di scarpe ad esempio, oppure quello con la collezione di oggetti pezzati o, ancora, il proprietario di circa 300 aspirapolvere.

La puntata si conclude qui; mentre scorrono i titoli di coda, i momenti migliori della serata. Appuntamento a martedì prossimo.