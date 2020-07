Martedì 28 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la quinta puntata di Temptation Island 7.

Nella penultima puntata Filippo Bisciglia prosegue con la seconda parte del falò di confronto tra Annamaria ed Antonio. E così scopriremo se usciranno insieme o no del reality. In più scopriamo l’evoluzione delle altre coppie in vista della puntata finale di giovedì 30 luglio.

Temptation Island 7 diretta 28 luglio 2020 percorso quinta puntata