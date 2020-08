Per il ciclo Il ranger Una vita in paradiso, Rai 2 oggi trasmette il film tv dal titolo Amore paterno. La serie, di genere poliziesco – romantico, è stata trasmessa in prima visione dalla rete ARD in Germania, dove è stata prodotta, dal 23 novembre 2018. In Italia va in onda su Rai 2 dallo scorso 1 agosto 2020.

Il ranger Una vita in paradiso serie tv episodi, regia, cast

La serie tv in Italia si compone di quattro episodi ciascuno della durata di un’ora e 28 minuti. Saranno nel palinsesto di Rai 2 fino al prossimo 22 febbraio. Sostituiscono la serie Re di cuori.

La prima puntata aveva per titolo L’impronta del lupo. La seconda si chiama L’amore paterno. I titoli degli altri due Tv movie previsti, in lingua originale, sono Entscheidungen e Zeit der Wahrheit.

Nel cast sono presenti, tra gli altri, nei ruoli principali, gli attori: Philipp Danne e Liza Tzschirner. Recitano anche Eva Maria Grein von Friedl, Matthias Brenner e Heike Jonca.

La regia è di Axel Barth che ha contribuito anche alla stesura della sceneggiatura.

Le riprese si sono svolte in Germania.In particolare a Stadt Wehlen una città di 1.703 abitanti della Sassonia,

Trama generale della serie

La trama ha come protagonista Jonas Waldek. Un ranger che, dopo aver lavorato per 5 anni in Canada, torna nella sua patria, la cittadina di Stadt Wehlen nella Svizzera sassone.

Qui comincia a occuparsi della salvaguardia del Parco Nazionale della Svizzera sassone. Percorre in lungo e in largo la vasta zona spostandosi con la sua vecchia fuoristrada tra la sua fattoria con segheria annessa e la natura forestale.

Jonas ha finalmente risolto le problematiche legate alla sua fattoria. Ma teme che il suo vecchio antagonista, l’imprenditore Nollau, abbia in mente un piano per rincorrere i suoi interessi che non si conciliano con la salvaguardia dell’ambiente. Vuole sfruttare le potenzialità della zona solo dal punto di vista turistico. Il suo piano prevede anche la possibilità di praticare sport estremi.

Intanto sono iniziate azioni di sabotaggio. Jonas deve scoprire da chi provengono.

Il ranger Una vita in paradiso, cast

Il cast completo degli attori che recitano nella serie e i personaggi interpretati

Jonas Waldek: Philipp Danne

Rike Waldek: Eva-Maria Grein von Friedl

Emilia Graf: Liza Tzschirner

Monika Waldek: Heike Jonca

Karl Nollau: Matthias Brenner

Christoph Fischer: Jörg Witte

Kai Evers: Sebastian Kaufmane

Robert Uhlig: Mike Maas

Dr. Dreier: Dirc Simpson

Lukas Waldek: Valentin Wessely

Tim Nollau: Luca Gugolz

Paula: Leonie Wesselow

Erik: Tom Gronau

Morten: Matti Schmidt-Schaller

Architetto Wegener: Erik Brünner