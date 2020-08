Rai 3 propone questa sera, giovedì 13 agosto, la continuazione della prima stagione della serie Hudson e Rex, in prima visione televisiva italiana. La programmazione è stabilita ogni giovedì in prime time dal 13 agosto al 3 settembre.

La produzione è canadese e risale al 2018. Rai 3 manda in onda ogni giovedì due episodi. I primi di questa sera hanno per titolo rispettivamente Alta tensione e Sul ghiaccio.

Hudson e Rex – curiosità

Hudson e Rex prende spunto dalla oramai famosissima produzione austriaca Il commissario Rex. Questa serie, nata negli anni ‘90, ha avuto molte successive versioni tra cui anche una italiana che è durata più stagioni. E tra gli interpreti principali annoverava anche Kaspar Capparoni.

Rai 3 la scorsa estate ha già trasmesso i primi 8 episodi. Adesso, ad un anno di distanza, completa la prima stagione con tutti gli episodi non andati in onda. Una seconda stagione è già in fase di produzione.

Naturalmente il personaggio principale è il cane poliziotto e affianca il detective Charlie Hudson. Quest’ultimo lavora al dipartimento di polizia di St. John e adotta il quattro zampe con un particolare fiuto per scovare i criminali.

Per il ruolo del cane poliziotto Rex, è stato scelto il quindicesimo discendente del pastore tedesco protagonista del telefilm austriaco risalente agli anni ’90. Durante alcune scene, particolarmente acrobatiche è stato sostituito da altri due pastori tedeschi, Izzy e Iko che in linea discendente sono i suoi nipoti.

La regia di tutti gli episodi è firmata da Felipe Rodriguez, Alison Reid e John Vatcher.

Hudson e Rex – trama generale

Al centro di ognuna delle puntate c’è il detective Charlie Hudson interpretato dall’attore John Reardon. Accanto a lui il pastore tedesco Rex, suo partner nelle indagini e nella ricerca degli assassini. Charlie Hudson è cresciuto con un grande amore per i romanzi gialli. E fin da piccolo ha sempre desiderato entrare nel corpo della polizia come detective.

Charlie ha adottato Rex dopo che il precedente poliziotto era morto durante un conflitto a fuoco. Rex era destinato ad essere soppresso. Ma quando Hudson vede per la prima volta il quattro zampe, rimane colpito dalla sua dolcezza e dall’affetto che immediatamente gli mostra. Decide così di tenerlo con sé. Saranno loro a risolvere tutti i casi di cronaca nera con cui devono confrontarsi.

Sia Hudson che Rex sono affiancati anche dal sovrintendente Joseph Donavan, dal capo della scientifica Sarah Truong e dallo specialista informatico Jesse Mills. Tutti sono presenti come cast fisso in ogni episodio.

Hudson e Rex 13 agosto – trama episodi Alta tensione e Sul ghiaccio

I due episodi in onda questa sera hanno rispettivamente come titolo Alta tensione e Sul ghiaccio. Il primo è andato in onda in Canada il 27 giugno 2019. Il secondo, l’11 luglio dello stesso anno.

La regia di Alta tensione è firmata da Felipe Rodriguez. La sceneggiatura di Jessie Gabe. Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Saint John nella provincia di Terranova e Labrador. La produzione è della Shaftesbury Film in collaborazione con la Pope Production e Beta film.

La vicenda è incentrata sulla morte di un magnate dei media che è stato trovato assassinato. Charlie Hudson insieme a Rex si reca immediatamente sulla scena del delitto. Tutto fa pensare che un possibile colpevole potrebbe essere trovato nell’ambiente ci circondava il grande magnate. Hudson però sta seguendo una pista differente ed è proprio quella giusta che lo porterà ad incastrare l’assassino con il contributo del suo fedele assistente Rex.

L’episodio Sul ghiaccio è l’undicesimo nella prima stagione. Ha la durata di 60 minuti e la regia di John Vatcher. La sceneggiatura e di Jessy Gabe.

La trama ruota intorno all’uccisione di un attivista che viene colpito a morte quando un impianto di imbottigliamento dell’acqua viene sabotato dal gruppo a cui apparteneva. Tutte le prove apparentemente indicano come colpevole il suo complice. Ma Charlie Hudson non è dello stesso avviso e trova il colpevole seguendo una pista differente.