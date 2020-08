La Champions league 2020 prosegue con i quarti di finale sui canali di Sky Sport. Dopo la dolorosa eliminazione dell’Atalanta negli ultimi tre minuti di gioco con il Paris Saint German, non ci sono squadre italiane. Lo scenario della competizione europea per club più prestigiosa organizzata dalla UEFA, continua oggi a catalizzare ancora l’attenzione dei tifosi. Ma tutte le partite sono visibili soltanto in modalità pay sui canali sportivi della piattaforma satellitare.

Champions League 2020 quarti di finale il 13 e il 14 agosto

Gli ultimi incontri dei quarti di finale si svolgono tra oggi, 13 agosto, venerdì 14 e si concludono sabato 15 agosto.Ecco la programmazione delle partite seguite in diretta.

Giovedì 13 agosto

ore 21

Lipsia-Atl. Madrid – Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Alessandro Alciato

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico conduce con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Condò, Inoltre Gianluca Di Marzio è in collegamento da Lisbona per il calciomercato

Venerdì 14 agosto

ore 21

Bayern M.-Barcellona Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Alessandro Alciato

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Condò, con Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per il calciomercato

La programmazione di sabato 15 agosto

ore 21

Manchester City -Lione Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Alessandro Alciato

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico è la padrona di casa con ospiti Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso. Inoltre, Alessandro Del Piero è in collegamento da Los Angeles e Paolo Condò, con Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per il calciomercato