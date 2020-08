Mediaset Extra sta trasmettendo tutti i telefilm in cui ha recitato Cristina D’Avena. Nel corso delle sua lunga carriera, l’artista bolognese non ha solo cantato le sigle più celebri dei cartoni animati. Ma anche preso parte ad otto sit com come protagonista.

La rete tematica free di Mediaset le sta riproponendo quotidianamente. L’ultimo Cristina, L’europa siamo in noi andrà in onda a partire dal prossimo 31 agosto; alle sette del mattino.

Cristina D’Avena tutti i telefilm su Mediaset Extra

Mediaset Extra ha deciso di rispolverare tutti i telefilm e i programmi Cult degli Anni Ottanta e Novanta distribuendoli nell’intera programmazione giornaliera. Si tratta di un omaggio ai nostalgici e agli appassionati del genere. E senza dubbio un idolo indiscusso dei bambini e dei ragazzi di quei decenni è Cristina D’Avena.

Per tale ragione il canale tematico sta riproponendo gli otto telefilm in cui ha preso parte come protagonista. Nei primi quattro la D’Avena interpreta il personaggio ispirato al cartone giapponese Kiss Me Licia. Mentre nei successivi si distacca radicalmente dal ruolo di Licia per interpretare se stessa.

Cristina D’Avena Mediaset Extra Love me Licia

La prima sit com, Love me Licia, risale al 1986. Ed era trasmessa da Italia 1. Cristina D’Avena interpreta appunto Licia, una ragazza timida ed ingenua che frequenta l’università. La giovane si innamora di Mirko, leader del gruppo musicale Bee Hive.

Il ragazzo però parte per una tournée negli Stati Uniti. E al suo ritorno si concentra sullo studio perché deve sostenere alcuni esami universitari. Qualora non riuscisse a superarli, Marrabbio, il padre di Licia, impedirà alla figlia di frequentarlo.

La seconda serie Licia dolce Licia del 1987 è incentrata sul rapporto conflittuale tra Mirko e Marrabbio. Infatti il padre di Licia pretende che Mirko si laurei entro l’estate affinché acconsenta alle loro nozze. Il leader dei Bee Hive si scontra anche con il nuovo manager della band che è ancora più esigente del predecessore. Ultimazione puntata di Licia Dolce Licia i due innamorati riescono finalmente a coronare il loro sogno d’amore.

Invece la terza serie, Teneramente Licia, racconta le vicissitudini coniugali di Licia e Mirko. Inoltre Licia entra a far parte dei Bee Hive come voce femminile della band.

Infine in Balliamo e cantiamo con Licia del 1988, la protagonista continua a coltivare la sua passione per il canto. Ma dopo la parentesi con i Bee Hive, decide dare vita ad una propria band. E nel frattempo scopre di aspettare un bambino.

Balliamo e cantiamo con Licia chiude il ciclo dei telefilm ispirati al cartone animato giapponese.

Cristina D’Avena interpreta se stessa

Alla fine degli Anni Ottanta Cristina D’avena è stata anche la protagonista dello spin off di Kiss me Licia. Ma nei quattro telefilm la cantante interpreta se stessa.

Il primo è Arriva Cristina, trasmesso sempre su Italia 1, nell’autunno del 1988. Qui la D’Avena frequenta la facoltà di medicina. E nel tempo libero si diverte a suonare nella band formata da lei e da alcuni compagni di università. All’epoca il telefilm riscosse un successo inaspettato, registrando una media di 3 milioni di telespettatori. Riuscì a tenere testa anche al Tg1, che andava in onda nella stessa fascia oraria.

La sit com Cristina, del 1989, segue il filone della stagione d’esodio. Infatti ruota ancora attorno alle vicissitudini della protagonista, che si divide tra lo studio ed il canto.

Il sequel successivo è Cri Cri del 1990. E’ stato suddiviso in due stagioni in quanto è costituito dal doppio degli episodi rispetto ai telefilm precedenti. In Cri Cri la D’Avena sta per diventare finalmente un medico. Ma prima della laurea deve svolgere alcune ore di tirocinio, prima in ambulatorio e successivamente in ospedale. Ma non abbandona il gruppo musicale.

Infine in Cristina L’Europa siamo noi, del 1991, la protagonista lascia il suo appartamento per trasferirsi nell’abitazione dei nonni di una sua amica. Trova lavoro come cantante e conduttrice televisiva. E si innamora di Edoardo che, ben presto, diventa il suo fidanzato e manager. Cristina L’Europa siamo noi va in onda su Mediaset Extra a partire da lunedì 31 agosto .

Tutti i telefilm interpretati da Cristina D’Avena sono disponibili anche sulla piattaforma MediasetPlay.