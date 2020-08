Ha per titolo Io tu noi Lucio, il programma che racconta la vita del più innovativo tra i cantautori italiani. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata il 10 settembre.

Io tu noi, Lucio, il 10 settembre su Rai 2

lo, tu, noi, Lucio ha cambiato data di messa in onda. Precedentemente la Rai ne aveva fissato la messa in onda l’8 settembre. Si tratta di un documentario previsto in occasione dell’anniversario della morte di Lucio Battisti avvenuta il 9 settembre del 1998. Un lungo ed emozionante viaggio nella sua musica amata da intere generazioni.

Il racconto è affidato a Sonia Bergamasco che guida lo spettatore attraverso testimonianze e ricordi di amici, colleghi, anche persone comuni che hanno amato Battisti.

La Bergamasco conduce il pubblico nelle tante composizioni dell’artista scomparso prematuramente, quando aveva ancora tanto da offrire al pubblico.

Io tu noi, Lucio è un viaggio nella musica di Lucio Battisti, dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol. Si arriva fino agli ultimi dischi con i testi della moglie in arte Velezia e del poeta Pasquale Panella.

Musicisti, amici e collaboratori raccontano l’artista inimitabile, l’uomo di rottura che ha abbattuto tutti gli schemi della nostra musica l’autore e produttore di brani capaci di conquistare anche le giovani generazioni, rivelandoci tutti i segreti di come Lucio incideva i suoi capolavori.

Le testimonianze e gli ospiti

Tra coloro che intervengono ci sono

Carlo Verdone, Paola Turci, Ron, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gianna Nannini e Riccardo Scamarcio ne raccontano suggestioni musicali e poetica.

Presente il grande partner Mogol a cui si aggiungono Tony Cicco, Franco Mussida, Claudio Pascoli, Franco Daldello, Roby Matano, Pietruccio Montalbetti.

Partecipano anche Alberto Radius, Vince Tempera, Mario Lavezzi, Renzo Arbore, Alberto Salerno, Mara Maionchi, Mario Biondi, Geoff Westley, e Claudio Bonivento.

Scopriremo l’amore di Lucio per la soul music, la curiosità verso nuovi orizzonti musicali. Inoltre l’abilità come arrangiatore e produttore e la voglia di stabilire sempre nuovi traguardi mantenendo sempre uno stile assolutamente personale.

Vedremo quanta stima avessero per lui David Bowie e Pete Townshend e l’ammirazione di musicisti come Jack Savoretti e Cristiano Godano.

La produzione, gli autori, la regia

Io tu noi, Lucio è un docufilm prodotto da Alessandro Lostia, con Sonia Bergamasco.

E’ scritto da Giorgio Verdelli in collaborazione con Michaela Berlini e Ines Paolucci. La regia è di Giorgio Verdelli, autore di programmi televisivi e ideatore di “Unici”.

Appuntamento giovedì 10 settembre in prima serata su Rai2 con Io tu noi Lucio.