Ascolti Tv martedì 25 agosto 2020. Vince il film di Rai 1 sempre in replica sulla puntata di Lo show dei record riproposta in video. La serie Lincoln Rhyme arriva su Italia 1 con il 7.5% di share. Ecco il quadro dell’Auditel per i principali programmi andatoi in onda ieri

Ascolti TV martedì 25 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Un paese quasi perfetto: 2.421.000 spettatori con 13.9%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha siglato 1.092.000 spettatori con 6.7%

Su Rai 3 Morto Stalin se ne fa un altro: 655.000 spettatori con 3.7%.

Su Canale 5 Show dei Record: 1.830.000 telespettatori con 10.7%.

Su Rete 4 Matrimonio alle Bahamas: 822.000 persone con 4.7%

Su Italia 1 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa: 1.251.000 con 7.5%

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 850.000 con 4.9%

Su TV8 Flirting with Forty: 508.000 telespettatori con 2.8%

Su NOVE Double Impact – Vendetta finale è seguito da 357.000 con 2.1%

Ascolti TV martedì 25 agosto 2020, la fascia preserale The Wall mantiene in replica il 14% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.176.000 con 19.9%. Il game: 3.345.000 con 24%. Su Rai 2 Blue Bloods 9 ha conquistato 680.000 persone con 5.4% Su Rai 3 Blob: 646.000 con 3.8%. Voxpopuli 832.000 con 4.4% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.303.000 con 12.4%. Il game: 1.867.000 con 14% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 743.000 fan con 4.6% Su Italia 1 Dr House – Medical Division 6: 526.000 spettatori con 3.3% Su La 7 Little Murders: 117.000 spettatori con 1% Su TV8 4 Ristoranti: 236.000 persone con 1.5% Su NOVE Airport Security Europa: 126.000 spettatori con 0.8%. Ascolti TV martedì 25 agosto 2020, l’access prime time Testa a testa tra Stasera Italia News e In onda Su Rai 1 Techetechetè: 3.500.000 spettatori con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 813.000 spettatori con 4.9% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.303.000 persone con 6.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.617.000 spettatori con 13.5% Su Rete Stasera Italia News: 1.174.000 con 6.2% e 1.336.000 con 6.8% Su La 7 In Onda ha interessato 1.202.000 persone con 6.2% Su TV8 4 Ristoranti è scelto da 546.000 spettatori con 2.8%

Ascolti TV martedì 25, daytime mattutino

Cresce Agorà Estate su Rai 3

Su Rai 1 C’è Tempo Per… 654.000 con 13.5%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni sigla 457.000 con 5.2%

Su Rai 3 Agorà Estate: 414.000 spettatori con 8.5%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.214.000 spettatori con 14.7%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 144.000 con 2.2% e 215.000 con l’1.9%

Su Italia 1 Motive 3 è scelto da 307.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 274.000 con 4.5% e 364.000 con 3.2%

Su TV8 Ogni Mattina: 107.000 con 2%. Ogni Mattina Dopo il Tg: 140.000 con 1%

Ascolti TV martedì 25, day time pomeridiano

Daydreamer di nuovo sopra il 20%, per la prima volta dopo la ripresa

Su Rai 1 Io e Te: 1.270.000 con 10.3%. Il Paradiso delle Signore: 1.029.000 con 10.3%. La Vita in Diretta Estate: 1.383.000 con 15.7%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 475.000 con 3.8%

Su Rai 3 Geo Magazine: 571.000 spettatori con 6.3%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.433.000 con 20.7%

Su Rete 4 Hamburg – Distretto 21 è scelto da 396.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 I Griffin: 637.000 spettatori con 5%

Su TV8 Quando sboccia l’amore: 302.000 con 3,3%. Vite da Copertina: 143.000 con 1.6%

Ascolti TV martedì 25, seconda serata

Vince il film di Rai 1 in prima visione

Su Rai 1 Un’estate a Oxford: 674.000 spettatori con 8.5%. 674.000 spettatori con 8.5%.

Su Rai 2 The Blacklist 6: 520.000 con 4.4% e 217.000 con 3.1%

Su Rai 3 Tg3 – Linea Notte: 433.000 con 3.9%

Su Canale 5 Station 19 ottiene 558.000 spettatori con 6.9%.

Su Rete 4 Dante’s Peak – La furia della montagna: 321.000 con 4.5%

Su Italia 1 Law & Order – Unità Speciale 20: 604.000 con 7.2% e 350.000 con 7%

Su La 7 Propaganda Live – Corsi di Recupero: 134.000 con 1.8%