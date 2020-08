Giallo propone questa sera la stagione 8 della serie tv Vera. Si tratta di una serie televisiva britannica di genere poliziesco e drammatico. Tutti i tv-movie sono tratti dai romanzi di Anne Cleves, scrittrice britannica specializzata nel genere giallo.

La serie è trasmessa sul canale ITV, mentre in Italia è il canale Giallo a trasmetterla dall’ottobre 2016. Ogni episodio ha una durata di 40 minuti, la produzione è del Regno Unito.

Vera 8 stagione – protagonisti e dove è girato

Protagonista assoluta della serie è Vera Stanhope, interpretata dall’attrice Brenda Blethyn. Accanto alla Stanhope, nel ruolo dell’ispettore capo, c’è il suo fidato braccio destro il sergente Aiden Healy interpretato dall’attore Kenny Doughty.

Le riprese si sono svolte tutte nel Regno Unito in diverse location. Tra queste Seaton Sluice in Northumberland e Shotton Colliery a Durham.

La produzione è della ITV Studios. Il titolo originale coincide con quello italiano.

Protagonista dei vari episodi è l’ispettore capo Vera Stanhope, una detective prossima alla pensione nel commissariato fittizio di Northumberland & City Police. È una professionista molto attenta e pignola che indaga sui delitti e sui casi di cronaca avvenuti nella sua giurisdizione.

La caratteristica del personaggio è di avere un abbigliamento molto trasandato e un carattere abbastanza irascibile. Sotto questo aspetto potrebbe assomigliare in qualche modo ad un tenente Colombo in gonnella. Però come professionista ha una razionalità spiccata, una grande abilità analitica ed una immensa passione per il suo lavoro. Tutto questo la rende molto stimata dai suoi colleghi.

Vera 8 stagione – Sangue e Ossa – trama

La trama del primo episodio ruota intorno al cadavere carbonizzato del poliziotto Harry Fenton. Il corpo viene rinvenuto in un mattatoio proprio il giorno in cui era andato in pensione. Quando Vera inizia ad indagare, raccoglie le testimonianze dei colleghi. Viene così alla luce che negli ultimi tempi Fenton sembrava distratto e aveva più volte mentito alla moglie Rita spiegandole di dover compiere delle operazioni che invece non aveva effettuato.

Da alcuni video di sorveglianza che la Stanhope si è fatta recapitare si vede un uomo, Naz Ahmed, autista di una ditta di trasporti che effettua consegne proprio nel mattatoio e nella presunta ora in cui il poliziotto sarebbe stato ucciso.

Inoltre Vera apprende anche da Gareth Hennings, figlio del migliore amico di Harry, il poliziotto ucciso, stava indagando proprio sul caso per riciclaggio di denaro sporco. La Stanhope crede che sia stato assassinato proprio per impedirgli di denunciare questi fatti criminosi alla polizia.

Trama secondo episodio – Ghiaccio nero

Nel secondo episodio dal titolo Ghiaccio nero, la poliziotta deve indagare su un incidente stradale. Tornando a casa da un funerale Faye Wakeland esce improvvisamente di strada e precipita in un burrone. La donna morirà in ospedale.

Alcuni anni prima la donna aveva accusato la matrigna Susan di volerla uccidere. Ma Susan aveva accusato a sua volta Faye di essere bugiarda e di odiarla.

Intanto il proprietario di una ditta automobilistica per cui la vittima lavorava e la matrigna Susan, riferiscono a Vera che Faye Wakeland aveva come amante segreto il suo padrone di casa Noel. Ma frequentava anche un avvocato di dubbia reputazione.

La poliziotta, nel corso delle sue indagini, scopre che Faye Wakeland era benvoluta da tutti. Soltanto alla fine la Stanhope porta allo scoperto una figura maschile che finora era rimasta nell’ombra. La poliziotta l’ha notata perché aveva partecipato al funerale della vittima. È la chiave giusta per arrivare all’assassino.

Vera 8 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Vera 8 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori