Rai 2 trasmette questa sera Squadra Speciale Cobra 11 giunto alla ventiquattresima stagione. Gli episodi proposti sono il settimo e l’ottavo ed hanno come titoli Carnivors e Protezione sposa.

Squadra Speciale Cobra 11 è una serie televisiva di genere poliziesco con ingredienti drammatici ideata da Claude Cueni.

La serie ha raggiunto la ventiquattresima stagione ed è in onda dal 1996. Le vicende raccontate, episodio dopo episodio, sono incentrate sulle inchieste di una coppia di commissari che fanno parte della polizia autostradale criminale sezione fittizia della Autobahnpolizei. Infatti il titolo originale è proprio Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei.

In Italia la serie è stata mandata in onda in chiaro sempre da Rai 2 a partire dal gennaio 1999.

Squadra Speciale Cobra 11 – regia, protagonisti, dove è girata

La regia varia da episodio ad episodio. In particolare l’episodio dal titolo Carnivors è diretto a quattro mani da Christian Paschmann e Franco Tozza. Invece dietro la macchina da presa di Protezione sposa c’è Ralph Polinski.

Protagonisti principali sono due poliziotti Erdogan Atalay e Daniel Roesner che interpretano rispettivamente i ruoli dell’ispettore capo Semir Gerkhan e dell’ispettore capo Paul Renner. Protagonista femminile, nel ruolo del commissario Kim Krüger, è Katja Woywood.

La produzione è tedesca ed è affidata alla rete televisiva RTL. Il genere coniuga azione, dramma e atmosfere poliziesche. Caratteristica della serie è il contesto stradale dove i protagonisti operano quotidianamente in situazioni talmente delicate e pericolose da rischiare spesso la vita.

Le riprese si sono svolte in Germania e in diverse location. Tra queste in particolare alcune città della Renania settentrionale e della Vestfalia. Sono state inoltre coinvolte le città di Colonia e Dusseldord. La serie è una delle più vendute dalla Germania ai paesi esteri e si compone in tutto di 369 episodi.

Squadra Speciale Cobra 11 – Carnivors – trama

Nel settimo episodio in onda questa sera i due protagonisti Semir e Krüger si trovano in una situazione molto complicata. Infatti è stato ucciso il capo della polizia Dernhoff. La notizia ha messo in subbuglio tutta la squadra di comando. Infatti i capi di Cobra 11 si erano mobilitati per venire al più presto in possesso di notizie finalizzate a catturare l’assassino.

L’omicidio è avvenuto su strada. E sempre i responsabili di Cobra 11 impediscono al presidente di un club motociclistico estremista di imporre ulteriori punizioni ad alcuni dipendenti che credono invischiati nell’omicidio. Però la realtà sarà differente.

Protezione sposa – trama

Nell’ottavo episodio Jenny Dorn viene assegnata a protezione di un modello. Infatti quest’ultimo ha lamentato di essere preda di uno stalker. Per individuare di chi si tratta Paul e Krüger cominciano una serie di indagini. Purtroppo molto presto si rendono conto che il legame tra lo stalker e la persona che l’ha denunciato sono molto più stretti di quanto non avessero pensato in precedenza.

Intanto Klaus continua a star male. Il suo stato di demenza continua a precipitare a questo punto Paul si prepara prendere una decisione finalizzata a cambiare definitivamente la sua vita.

Squadra Speciale Cobra 11 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Squadra Speciale Cobra 11 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori