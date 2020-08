Questa mattina, dalle 12:30, seguiremo in diretta la presentazione in conferenza stampa di Nero a metà Seconda stagione. Dodici nuovi episodi per la serie tv di Rai 1 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che raccconta le vicende di un commissariato romano nel Rione Monti. La produzione è di Rai Fiction e Cattleya, in collaborazione con Netflix. La regia è di Marco Pontecorvo e Luca Facchini. La serie va in onda dal 10 settembre prossimo, in prima serata.

Nero a metà Seconda stagione – Conferenza stampa

Alla conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Nero a metà partecipano i due attori protagonisti, Claudio Amendola (Carlo Guerrieri) e Miguel Gobbo Diaz (Malik Soprani). Insieme a loro, il regista Marco Pontecorvo, che ha diretto i primi otto episodi. Gli altri quattro sono stati affidati a Luca Facchini.

Confermato anche il resto del cast, visti gli ottimi risultati della prima stagione. Tornano Antonia Liskova, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Angela Finocchiaro, Margherita Vicario, Caterina Saula, Alessandro Sperduti e Alessia Barela. Spazio anche a tre new entry, ovvero Nicole Grimaudo, Claudia Vismara e Eugenio Francechini.

La seconda stagione di Nero a metà prosegue lungo il corso tracciato dalla prima serie. Ai casi che tengono occupato il commissariato del Rione Monti, si intrecciano le storie personali sempre più ingarbugliate di tutti i personaggi. Già dal primio episodio, in ogni caso, sono previsti colpi di scena consistenti.

Ciascuna delle puntate, tratta da un particolare punto di vista il tema della diversità. Da quella etnica a quella di estrazoine sociale, scandagliando esperienze di vita anche molto diverse tra loro.

La diretta della presentazione