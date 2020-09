Venerdì 9 ottobre debutta su Sky e Now Tv la serie tv We are who we are. Si tratta di una coproduzione tra Italia e Stati Uniti.

La stagione d’esordio si compone di 8 episodi. E’ la prima serie firmata da Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome. E di Suspiria (2018), remake dell’ omonimo film di Dario Argento del 1977.

We are who we are è candidato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 (rinviato a causa del Coronavirus). E sarà presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, che si tiene nei Paesi Baschi dal 18 al 26 settembre.

Al centro della storia le vicissitudini di due adolescenti. Fraser e Caitlin lasciano gli Stati Uniti per trasferirsi in Veneto, nella base militare americana in Italia, dove prestano servizio i loro famigliari.

We are who we are – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Guadagnino. Il regista palermitano ha curato anche la sceneggiatura. Ed è il produttore esecutivo della serie. I protagonisti sono Jack Dylan Grazer nel ruolo di Fraser Wilson e Jordan Kristine Seamón che interpreta Caitlin Harper. Invece Chloë Sevigny dà il volto a Sarah.

Le riprese si sono svolte in Veneto, in particolare nel padovano. Il luogo principale del set è l’ex campo militare di Bagnoli di Sopra, frazione San Siro (PD). L’ex base dell’Aeronautica Militare italiana e della NATO, ormai in disuso, è stata utilizzata in passato come centro accoglienza per i migranti.

We are who we are è prodotto da The Apartment e da Wildside in collaborazione con Small Forward. La prima stagione debutta negli Stati Uniti su HBO il 14 settembre. Mentre in Italia verrà trasmesso in prima visione il 9 ottobre.

We are who we are – Trama della Serie Tv in onda su Sky

Nella trama di We are who we are Fraser è un ragazzo di 14 anni, timido ed introverso. E’ costretto a lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi in Veneto, nella base militare americana. Lo seguono la madre Sarah e la compagna Maggie, entrambe arruolate nell’ esercito.

Anche Caitlin, una ragazza di colore, vive lì ormai da tempo, con i genitori ed il fratello minore. E’ riuscita ad integrarsi nella società e sa esprimersi correttamente in italiano. Inoltre la ragazza è la leader del suo gruppo di amici che è composto da Britney, adolescente sessualmente disinibita, Craig, un giovane soldato, e Enrico, innamorato di Britney. C’è anche Valentina, una ragazza italiana. Della comitiva fa parte, infine, Sam, fidanzato di Caitlin e fratello minore di Craig.

Invece in famiglia Caitlin ha come unico punto di riferimento suo padre Richard, in quanto con la madre ha da sempre un rapporto conflittuale.

Il finale della Serie Tv

Fraser stringe amicizia con Caitlin nella nuova scuola. E nel giro di poco tempo il loro legame diventa indissolubile. Dietro l’apparente spavalderia di Caitlin, si nascondono molte fragilità. E Fraiser sembra essere l’unico a comprendere le sue inquietudini.

Infatti Caitlin non si riconosce nel proprio corpo in quanto desidera essere un maschio. Ma con il supporto del ragazzo, intraprende un viaggio introspettivo alla scoperta di se stessa. Egli la aiuterà ad assecondare le sue inclinazioni. E a farsi accettare dagli altri per quello che vuole essere.

Il cast di We are who we are

Ecco il cast della serie Tv We are who we are con i relativi personaggi interpretati: