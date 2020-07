Sky ha presentato il palinsesto per l’autunno 2020 e l’intera stagione televisiva 2020/2021. Ha annunciato molte novità per quanto riguarda l’ambito delle serie Tv. Quasi nulla di nuovo, invece, sul fronte delle trasmissioni televisive. Sky ha però acquisito dalla Rai Pechino Express che prende il nome di Pekin Express.

Palinsesto Sky autunno 2020 Le serie Tv

Sky per l’autunno 2020 ha annunciato un numero cospicuo di serie tv inedite. Gabriele Muccino sta lavorando al reboot del suo film di successo A casa tutti bene. La pellicola, uscita nelle sale nel 2018, vanta un cast d’eccezione. Tra i protagonisti infatti vi sono Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Massimo Ghini e tanti altri. Ma al momento non è stato ancora reso noto se gli stessi prenderanno parte anche alla serie Tv.

Un altro titolo atteso è Speravo de morì prima. La serie racconta in 10 episodi gli ultimi 2 anni della carriera di Francesco Totti. Ed è Piero Castellitto ad interpretare il ruolo dell’ex capitano della Roma.

Paola Cortellesi invece diventa ispettrice della squadra mobile di Genova in Petra, per la regia di Maria Sole Tognazzi. Nella quattro puntate previste l’attrice romana deve risolvere dei casi complessi di omicidio.

Presente anche il regista Luca Guadagnino che firma la nuova serie We Are Who We Are. I protagonisti sono degli adolescenti alle prese con l’età di passaggio dall’ infanzia alla età adulta. E’ prevista anche Cops – Una banda di poliziotti di Luca Miniero, con Claudio Bisio.

Romulus, Serie Tv di Matteo Rovere

Matteo Rovere firma la regia di Romulus. I personaggi principali sono interpretati da Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli. La serie televisiva è ambientata nell’antica Roma. Le riprese dei 10 episodi sono durate ben 30 settimane.

Nicollò Ammaniti porta sul piccolo schermo la serie Tv Anna, tratta dal suo omonimo romanzo. Al centro del racconto un virus letale che sta mettendo in ginocchio l’umanità.

Un’altra novità è Domina che vanta un cast internazionale. Tra le protagoniste c’è anche Kasia Smutniak che interpreta Livia Drusilla, una delle donne più potenti dell’antica Roma. Invece il rapper Salmo recita in Blocco 181. E si occupa anche della produzione creativa e musicale.

Infine i fratelli D’Innocenzo, reduci dal successo del film Favolacce con Elio Germano, stanno preparando una serie tv noir.

Palinsesto Sky autunno 2020 programmi

Tra i programmi televisivi annunciati per il prossimo autunno, non ci sono molte novità. La notizia più rilevante riguarda Pechino Express. Dopo otto edizioni il reality lascia la Rai per traslocare su Sky. Ed assume il nome di Pekin Express.

Per il resto tornano i cooking show MasterChef, Family Food Fight e 4 Ristoranti. E altri programmi di intrattenimento come Italia’s Got Talent . Ed X Factor, con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.

Palinsesto Sky arte, sport, informazione

Sky Arte prosegue il progetto di valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e internazionale. Dedica degli speciali a Botticelli, Raffaello e Pompei. E continua a raccontare la cultura nelle sue varie forme espressive.

Sky dedica spazio anche allo sport e all’ informazione. Sky Sport segue i più importanti eventi sportivi. Tra questi il campionato di Serie A, la Premier League, la Bundesliga,la Champions League,l’Europa League. E gli Europei del 2020 che si disputano con un anno di ritardo a causa della pandemia Covid 19. L’offerta si arricchisce con la Formula 1, la MotoGP, il tennis, il basket ed il baseball. Nel prossimo Autunno Sky Sport segue anche il wrestling AEW. E l’America’s Cup di vela che si tiene a dicembre.

Inoltre Sky TG24 continua ad informare il Paese sulle ultime notizie dall’ Italia e dal Mondo. Non mancano numerose inchieste, analisi, interviste e reportage per una emittente sempre più incentrata sull’ approfondimento. Il canale tematico si è inoltre distinto nel periodo di emergenza sanitaria. E’ stato il primo telegiornale ed essere interamente realizzato da casa.

Per quanto riguarda i film, Sky Cinema manda in onda le ultima novità cinematografiche, assieme ai cult. Sono previste sul piccolo schermo le pellicole più premiate. Ed i campioni di incasso; cercando di andare incontro ai gusti di telespettatori.

Infine Sky si compone anche di canale free, TV8 e Cielo, che sono fruibili sul digitale terreste. Anche qui tenta di proporre nuovi show come Name that tune – Indovina la canzone con Enrico Papi, che ricorda lo storico Sarabanda. Il Tg8 ed il programma quotidiano Ogni Mattina con Adriana Volpe ed Alessio Viola, che sta registrando ascolti modesti.